Клуб НХЛ продали за рекордные 950 миллионов долларов — Finance.ua

Клуб НХЛ продали за рекордные 950 миллионов долларов
Национальная хоккейная лига (НХЛ) одобрила продажу клуба «Ottawa Senators» Майклу Андлауэру, заплатившему 950 млн долларов, что является самой большой суммой за франшизу в истории лиги.
Об этом сообщает The Messenger.
Отмечается, что решение было принято единогласно советом управляющих НХЛ. Андлауэр и группа инвесторов договорились о покупке «сенаторов» еще в июне, а 28 августа исполнительный комитет лиги одобрил сделку. Теперь продажи официально завершены.
«Андлауэр является основателем компаний ATS Healthcare, Accuristix, Bulldog Capital Partners и Andlauer Healthcare Group. Это не первый его набег на хоккейный рынок: в 2009 году он стал совладельцем Montreal Canadiens», — говорится в сообщении.
Около 10 месяцев назад «Сенаторы» были официально выставлены на продажу после смерти предыдущего владельца канадского бизнесмена украинского происхождения Евгения Мельника, скончавшегося в марте 2022 года. Дочери Мельника, Анна и Оливия, сохранят 10% долю в команде.
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