Клуб НХЛ продали за рекордные 950 миллионов долларов — Finance.ua
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Клуб НХЛ продали за рекордные 950 миллионов долларов

Фондовый рынок
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Клуб НХЛ продали за рекордные 950 миллионов долларов
Клуб НХЛ продали за рекордные 950 миллионов долларов
Национальная хоккейная лига (НХЛ) одобрила продажу клуба «Ottawa Senators» Майклу Андлауэру, заплатившему 950 млн долларов, что является самой большой суммой за франшизу в истории лиги.
Об этом сообщает The Messenger.
Отмечается, что решение было принято единогласно советом управляющих НХЛ. Андлауэр и группа инвесторов договорились о покупке «сенаторов» еще в июне, а 28 августа исполнительный комитет лиги одобрил сделку. Теперь продажи официально завершены.
«Андлауэр является основателем компаний ATS Healthcare, Accuristix, Bulldog Capital Partners и Andlauer Healthcare Group. Это не первый его набег на хоккейный рынок: в 2009 году он стал совладельцем Montreal Canadiens», — говорится в сообщении.
Около 10 месяцев назад «Сенаторы» были официально выставлены на продажу после смерти предыдущего владельца канадского бизнесмена украинского происхождения Евгения Мельника, скончавшегося в марте 2022 года. Дочери Мельника, Анна и Оливия, сохранят 10% долю в команде.
По материалам:
Економічна Правда
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