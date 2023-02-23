Клиенты Sense Bank инвестировали 4,2 млрд грн в украинскую армию — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Клиенты Sense Bank инвестировали 4,2 млрд грн в украинскую армию Сегодня 17:18 — Фондовый рынок

4,2 млрд грн клиенты Sense Bank инвестировали в победу, купив военные облигации

Клиенты Sense Bank приобрели военных ОВГЗ на общую сумму в 4,2 млрд грн (в эквиваленте), инвестировав тем самым средства в приближение победы Украины.

При этом более 6 300 клиентов банка уже вернули инвестированные средства и получили доход от погашения военных ОВГЗ. Объем уплаченных средств составил 732 млн грн.

Сейчас для приобретения в Sense SuperApp доступны 10 выпусков облигаций. Доходность облигаций в гривне составляет до 20% годовых, в валюте до 4,25% годовых. Список доступных облигаций регулярно обновляется.

Чтобы приобрести военные облигации онлайн в Sense SuperApp , необходимо в меню «Продукты» перейти в раздел «Инвестиции» и нажать «Купить акции или облигации». После этого в разделе «Облигации» выберите интересующую вас облигацию. Ознакомившись с подробным описанием облигации (цена, дата погашения, прогнозируемый доход и т.п.), необходимо нажать «Купить». Если клиент покупает облигации впервые, весь процесс займет не более 2-3 минут. В дальнейшем покупка облигаций происходит еще быстрее всего в несколько кликов.

Sense Bank первым среди украинских банков предоставил возможность клиентам покупать гривневые военные ОВГЗ онлайн в цифровом банке Sense SuperApp. С сентября 2022 года клиентам банка в онлайн формате стала доступна и покупка в иностранной валюте — евро или доллар. Все операции по ОВГЗ во время военного положения проводятся без комиссий. Средства от их размещения поступают на счета Министерства финансов Украины для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного покрытия финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Информация о количестве заключенных сделок и проданных облигациях не является показателем будущих периодов.

Sense Bank — один из системно важных банков Украины. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 82 тыс ФЛП. В банке работают 4,5 тыс сотрудников.

Сенс Банк По материалам:

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