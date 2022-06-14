Клиенты lifecell могут перенести номер на eSIM в приложении monobank — Finance.ua

Клиенты lifecell могут перенести номер на eSIM в приложении monobank

Сегодня 06:45 — Личные финансы

В мобильном приложении monobank теперь можно перенести номер с физической SIM-карты на цифровую eSIM. Услуга работает только для клиентов мобильного оператора lifecell.

Сервисом переноса номера на цифровую eSIM могут воспользоваться все клиенты monobank, чьи устройства поддерживают функцию встроенной eSIM.

Для этого в приложении monobank необходимо:

зайти в раздел «Еще», затем «eSIM», где можно покупать номера lifecell и управлять ими;

выбрать «Перенести номер на eSIM»;

предоставить lifecell доступ к персональным данным и подтвердить их правильность;

оплатить услугу переноса и активировать eSIM в соответствии с инструкциями на экране.

Заменяя SIM-карту на цифровую eSIM, вы также автоматически регистрируете в lifecell номер телефона на собственные паспортные данные для обеспечения максимальной защиты номера от мошенников.

Стоимость услуги переноса номера на eSIM-карту составляет 150 грн, а весь процесс длится не более 2 минут. Сразу после переноса номера на виртуальную eSIM от lifecell в monobank и пользователь может:

просматривать остаток минут, ГБ и SMS по пакету услуг;

менять тарифный план;

активировать функцию автоматических регулярных платежей по номеру;

пополнять мобильный счет без комиссии;

настроить авторизацию в приложении monobank по номеру eSIM

С начала ноября 2018 г. в Украине официально продаются все актуальные смартфоны Apple: iPhone Xs, Xs Max и iPhone Xr. В них компания использовала технологию eSIM, дополнив привычные слоты для SIM-карт модулем на плате, отвечающей за идентификацию устройства в сети.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.