Клиенты lifecell могут перенести номер на eSIM в приложении monobank — Finance.ua

Заменяя SIM-карту на цифровую eSIM, вы также автоматически регистрируете в lifecell номер телефона на собственные паспортные данные для обеспечения максимальной защиты номера от мошенников.
Стоимость услуги переноса номера на eSIM-карту составляет 150 грн, а весь процесс длится не более 2 минут. Сразу после переноса номера на виртуальную eSIM от lifecell в monobank и пользователь может:
просматривать остаток минут, ГБ и SMS по пакету услуг;
менять тарифный план;
активировать функцию автоматических регулярных платежей по номеру;
пополнять мобильный счет без комиссии;
настроить авторизацию в приложении monobank по номеру eSIM
С начала ноября 2018 г. в Украине официально продаются все актуальные смартфоны Apple: iPhone Xs, Xs Max и iPhone Xr. В них компания использовала технологию eSIM, дополнив привычные слоты для SIM-карт модулем на плате, отвечающей за идентификацию устройства в сети.