Клиентам monobank рассказали, будет ли приложение работать во время блэкаута. — Finance.ua

Клиентам monobank рассказали, будет ли приложение работать во время блэкаута. Сегодня 15:33 — Фондовый рынок

monobank готов к сценарию полного блэкаута, поскольку подготовку к масштабным отключениям электричества банк начал после первого обстрела энергосистемы, 10 октября, потратив на подготовительные мероприятия около миллиона долларов.

Об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский в интервью «НВ. Бизнес», отметив при этом, что в случае полного блэкаута оплаты должны будут принимать магазины, работающие на генераторах.

Ожидается, что мобильное приложение, транзакции и все основные услуги будут работать. Однако такие услуги, как, например, оформление рассрочек или кредитов, переводы денег по телефону будут недоступны.

Что касается расчетов картами в случае длительного отсутствия электроэнергии, то, по словам Гороховского, оплаты будут принимать магазины, работающие на генераторах.

По словам Гороховского, сейчас данные находятся в облачном хранилище Amazon. Что обходится банку в сотни тысяч долларов ежемесячно.

«Тебе нужно отправить туда основные базы, ты платишь „Амазону“ за тот объем хранимой там информации. С нашими объемами информации — это огромные чеки» , — отметил соучредитель monobank.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.