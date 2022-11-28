Клиентам monobank рассказали, будет ли приложение работать во время блэкаута. — Finance.ua
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Клиентам monobank рассказали, будет ли приложение работать во время блэкаута.

Фондовый рынок
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monobank готов к сценарию полного блэкаута, поскольку подготовку к масштабным отключениям электричества банк начал после первого обстрела энергосистемы, 10 октября, потратив на подготовительные мероприятия около миллиона долларов.
Об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский в интервью «НВ. Бизнес», отметив при этом, что в случае полного блэкаута оплаты должны будут принимать магазины, работающие на генераторах.
Ожидается, что мобильное приложение, транзакции и все основные услуги будут работать. Однако такие услуги, как, например, оформление рассрочек или кредитов, переводы денег по телефону будут недоступны.
Что касается расчетов картами в случае длительного отсутствия электроэнергии, то, по словам Гороховского, оплаты будут принимать магазины, работающие на генераторах.
По словам Гороховского, сейчас данные находятся в облачном хранилище Amazon. Что обходится банку в сотни тысяч долларов ежемесячно.
«Тебе нужно отправить туда основные базы, ты платишь „Амазону“ за тот объем хранимой там информации. С нашими объемами информации — это огромные чеки» , — отметил соучредитель monobank.
По материалам:
УНІАН
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