Кличко назвал условия аренды Житнего рынка в Киеве — Finance.ua

Кличко назвал условия аренды Житнего рынка в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал решение о сдаче в аренду помещения Житнего рынка, являющегося коммунальной собственностью.
«О решении о сдаче в аренду помещения Житнего рынка, которое является коммунальной собственностью. Подчеркну: условием аренды является сохранение функционала и продолжение работы рынка» — написал Виталий Кличко.
В требованиях к арендатору — реконструкция крытого здания, в том числе и его крыши, ремонт инженерных коммуникаций.
Срок подачи заявлений на аукцион, во время военного положения законодательство устанавливает от 5 дней, город продлит. И сейчас законной процедурой объявим о новых торгах, к которым потенциальные инвесторы будут иметь максимальный по закону срок — 25 дней до открытого аукциона, отметил он.
Ранее Житний рынок, расположенный на столичном Подоле, был выставлен на аукцион — его сдают в долгосрочную аренду. Объявление об этом было опубликовано на Национальной электронной бирже.
Согласно объявлению, начальная цена аренды помещений Житнего рынка общей площадью около 11,19 тысяч кв. м составляет почти 2,48 млн, без учета НДС в месяц. Срок аренды — 15 лет.
Читайте также
Арендатор должен будет провести за свой счет капитальный ремонт или реконструкцию рынка, в том числе — отремонтировать крышу, инженерные сети, коммуникации
и т. д. Капремонт должен начаться в течение шести месяцев после заключения договора, при этом арендатор обязан платить арендную плату.
Напомним, в январе 2024 года Киевсовет проголосовал за выделение из бюджета 500 миллионов гривен на беспилотники. Также город привлек от партнеров и передал защитникам 169 авто, 2400 бронежилетов, 2000 аптечек, 100 тысяч грелок для тела, медоборудования, медикаменты, продукты.
Читайте также
Справка Finance.ua:
- Киеву понадобится несколько лет, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели при условии, что не ухудшится безопасность и экономическая ситуация в стране.
- Внимание Киева сосредоточено и на восстановлении поврежденных или разрушенных врагом жилых домов, социальной и транспортной инфраструктуры.
- Киев получил средства от Тайваня на достройку пешеходного моста с Оболонской набережной на остров.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью