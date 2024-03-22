Кличко назвал условия аренды Житнего рынка в Киеве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кличко назвал условия аренды Житнего рынка в Киеве

Казна и Политика
20
Кличко назвал условия аренды Житнего рынка в Киеве
Кличко назвал условия аренды Житнего рынка в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал решение о сдаче в аренду помещения Житнего рынка, являющегося коммунальной собственностью.
«О решении о сдаче в аренду помещения Житнего рынка, которое является коммунальной собственностью. Подчеркну: условием аренды является сохранение функционала и продолжение работы рынка» — написал Виталий Кличко.
В требованиях к арендатору — реконструкция крытого здания, в том числе и его крыши, ремонт инженерных коммуникаций.
Читайте также
Срок подачи заявлений на аукцион, во время военного положения законодательство устанавливает от 5 дней, город продлит. И сейчас законной процедурой объявим о новых торгах, к которым потенциальные инвесторы будут иметь максимальный по закону срок — 25 дней до открытого аукциона, отметил он.
Ранее Житний рынок, расположенный на столичном Подоле, был выставлен на аукцион — его сдают в долгосрочную аренду. Объявление об этом было опубликовано на Национальной электронной бирже.
Согласно объявлению, начальная цена аренды помещений Житнего рынка общей площадью около 11,19 тысяч кв. м составляет почти 2,48 млн, без учета НДС в месяц. Срок аренды — 15 лет.
Читайте также
Арендатор должен будет провести за свой счет капитальный ремонт или реконструкцию рынка, в том числе — отремонтировать крышу, инженерные сети, коммуникации и т. д. Капремонт должен начаться в течение шести месяцев после заключения договора, при этом арендатор обязан платить арендную плату.
Место для вашей рекламы
Напомним, в январе 2024 года Киевсовет проголосовал за выделение из бюджета 500 миллионов гривен на беспилотники. Также город привлек от партнеров и передал защитникам 169 авто, 2400 бронежилетов, 2000 аптечек, 100 тысяч грелок для тела, медоборудования, медикаменты, продукты.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • Киеву понадобится несколько лет, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели при условии, что не ухудшится безопасность и экономическая ситуация в стране.
  • Внимание Киева сосредоточено и на восстановлении поврежденных или разрушенных врагом жилых домов, социальной и транспортной инфраструктуры.
  • Киев получил средства от Тайваня на достройку пешеходного моста с Оболонской набережной на остров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.