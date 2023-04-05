Кличко назвал дату завершения отопительного сезона в Киеве — Finance.ua
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Кличко назвал дату завершения отопительного сезона в Киеве

Личные финансы
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Кличко назвал дату завершения отопительного сезона в Киеве
Кличко назвал дату завершения отопительного сезона в Киеве
Отопительный сезон в Киеве будет завершен 8 апреля.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«8 апреля завершаем в Киеве отопительный сезон. Соответствующее решение городские власти приняли с учетом погодных условий: ожидается стабильное существенное потепление», — сообщил Кличко.
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По его словам, каждый год решение о начале или завершении отопительного сезона городские власти принимают, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов.
«В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здании раньше», — добавил глава города.
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Для перехода на летний режим работы системы специалистам необходимо несколько дней, так как централизованная система теплоснабжения столицы — одна из крупнейших в Европе и насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, три мощные ТЭЦ, почти две сотни станций теплоснабжения и котельных.

Справка Finance.ua:

  • ранее в КГГА отмечали, что решение о завершении отопительного сезона должно быть взвешенным. Ибо, следует учесть, что система теплоснабжения Киева довольно инертна и ее нельзя включить через один день после отключения. Это может навредить социальной сфере, в частности больницам. К тому же после резкого похолодания во время массового пользования обогревателями есть риск аварийности и перегрузки в сети;
  • 27 марта 2023 года в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей уже началось отключение от отопления.
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По материалам:
Finance.ua
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