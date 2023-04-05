Отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается: в «Нафтогазе» объяснили, почему в других завершился — Finance.ua
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Отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается: в «Нафтогазе» объяснили, почему в других завершился

Энергетика
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Отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается: в «Нафтогазе» объяснили, почему в других завершился
Отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается: в «Нафтогазе» объяснили, почему в других завершился
В некоторые области Украины пришел холодный циклон, в связи с погодными условиями в таких регионах отопительный сезон продолжается. Но он должен быть завершен как только позволят температурные показатели.
Об этом сообщил СЕО НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышев.
Он отметил, что более длительный отопительный период в некоторых регионах — не проблема для компании. У «Нафтогаза» имеются необходимые запасы топлива для этого.
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«Энергоэффективность должна оставаться приоритетом № 1 для органов местного самоуправления. Замечу, что это — не о холоде в домах, а о комфортной температуре и сбережениях при оплате счетов за полученное тепло. Война продолжается. Важно экономить ресурсы, необходимые для подготовки к следующей зиме, которая будет не менее сложной», — подчеркнул Чернышев.
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Напомним, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей с конца марта началось отключение от отопления.
В Киеве такое решение будет зависеть от среднесуточной температуры. Ожидается, что в столице отключат отопление ближе к середине апреля.
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Тем временем «Нафтогаз» уже начал подготовку к отопительному сезону 2023-2024 годов. Одним из приоритетов для НАК является увеличение собственной добычи газа, поскольку от этого направления зависит энергетическая устойчивость Украины на протяжении всех последующих лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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