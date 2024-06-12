Кийосаки: Самый простой путь стать миллионером — купить Bitcoin — Finance.ua
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Кийосаки: Самый простой путь стать миллионером — купить Bitcoin

Криптовалюта
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Кийосаки: Самый простой путь стать миллионером — купить Bitcoin
Кийосаки: Самый простой путь стать миллионером — купить Bitcoin
Известный инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки назвал цифровое золото самым простым способом стать миллионером.
Об этом он написал на своей странице в соцсети X (Twitter).
Кийосаки: Самый простой путь стать миллионером — купить Bitcoin
«Bitcoin — это самый простой способ стать миллионером. Зарабатывать миллионы предпринимателям — это трудно. Я знаю. Вы должны быть действительно умными, целеустремленными и счастливыми, чтобы стать миллионером, начав собственный бизнес. Я храню Bitcoin, потому что Bitcoin выполняет тяжелую работу для меня. Вот почему я его люблю», — написал Кийосаки.

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Однако многие подписчики Кийосаки в комментариях отметили, что сейчас для обычного человека со средней зарплатой практически невозможно стать миллионером с помощью Bitcoin, поскольку первая криптовалюта стоит слишком дорого — более 67 000 долларов за монету.
Отметим, Кийосаки не впервые говорит о своем увлечении главной криптомонетой, более того — часто делится своим видением будущего Bitcoin. Так, согласно последнему его прогнозу, цена Bitcoin может пробить уровень в $350 000 уже к 25 августа 2024 года. Однако, почему инвестор выбрал именно эту дату, он не уточнил.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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