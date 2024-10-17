Кийосаки предсказывает величайшее падение Bitcoin за всю его историю — Finance.ua

Кийосаки предсказывает величайшее падение Bitcoin за всю его историю Сегодня 03:06 — Криптовалюта

Кийосаки предсказывает величайшее падение Bitcoin за всю его историю

Американский инвестор и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, известный своим лояльным отношением к криптовалютам и ценным металлам, считает, что ВТС может упасть более чем в 10 раз.

В своем недавнем посту в соцсети X он снова привлек внимание всех к Большому финансовому кризису 2008 года, известному как GFC. Этот кризис начался, когда Федеральный резерв и Казначейство напечатали триллионы фальшивых долларов, чтобы покончить с глобальной рецессией.

По его словам, Большой финансовый кризис превратился в «пузырь» всего, что повлекло за собой дальнейший рост рынка. Однако этот пузырь готов окончательно лопнуть, что приведет к краху всего. На этот раз все, включая ВТС (по мнению Кийосаки), золото, серебро и другие активы упадет, и «пузырь превратится в мега-взрыв всей системы».

Самый тревожный вывод заключается в том, что стоимость валюты ВТС может упасть до $5000 при таких обстоятельствах.

Роберт Кийосаки, с другой стороны, прогнозировал рост до $100 000 или даже $250 000. В своем посту читателям он заявил, что «Крах всего» — это возможность разбогатеть, и те, кто хорошо подготовлен, как он сам, станут гораздо богаче.

Прогноз Роберта Кийосаки о крахе ВТС, что снизит его стоимость до $5000, может привести к постоянному коллапсу всей криптовалютной индустрии. После падения на 92% рыночная капитализация Bitcoin упадет до $9,8 миллиарда.

noworries По материалам:

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