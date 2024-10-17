Кийосаки предсказывает величайшее падение Bitcoin за всю его историю — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кийосаки предсказывает величайшее падение Bitcoin за всю его историю

Криптовалюта
1
Кийосаки предсказывает величайшее падение Bitcoin за всю его историю
Кийосаки предсказывает величайшее падение Bitcoin за всю его историю
Американский инвестор и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, известный своим лояльным отношением к криптовалютам и ценным металлам, считает, что ВТС может упасть более чем в 10 раз.
В своем недавнем посту в соцсети X он снова привлек внимание всех к Большому финансовому кризису 2008 года, известному как GFC. Этот кризис начался, когда Федеральный резерв и Казначейство напечатали триллионы фальшивых долларов, чтобы покончить с глобальной рецессией.
По его словам, Большой финансовый кризис превратился в «пузырь» всего, что повлекло за собой дальнейший рост рынка. Однако этот пузырь готов окончательно лопнуть, что приведет к краху всего. На этот раз все, включая ВТС (по мнению Кийосаки), золото, серебро и другие активы упадет, и «пузырь превратится в мега-взрыв всей системы».
Самый тревожный вывод заключается в том, что стоимость валюты ВТС может упасть до $5000 при таких обстоятельствах.
Роберт Кийосаки, с другой стороны, прогнозировал рост до $100 000 или даже $250 000. В своем посту читателям он заявил, что «Крах всего» — это возможность разбогатеть, и те, кто хорошо подготовлен, как он сам, станут гораздо богаче.
Прогноз Роберта Кийосаки о крахе ВТС, что снизит его стоимость до $5000, может привести к постоянному коллапсу всей криптовалютной индустрии. После падения на 92% рыночная капитализация Bitcoin упадет до $9,8 миллиарда.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.