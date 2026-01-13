Китайское приложение за 1,15 доллара «Ты мертвый» стало вирусным — детали
Приложение, которое задает откровенный вопрос — «Ты мертв?» — стал хитом в Китае.
Об этом сообщает Business Insider.
Как работает
Приложение под названием «Si Le Me» (на китайском «ты мертв») требует от пользователей «зарегистрироваться», нажав кнопку. Если они не делают этого в течение двух дней подряд, приложение уведомляет об экстренной ситуации.
Для чего это
Разработанное для людей, живущих одиноко, приложение «Si Le Me» на этой неделе стало самой популярной платной загрузкой в китайском Apple App Store.
Его загрузка стоит 8 юаней, или 1,15 доллара.
По сообщениям китайских СМИ, приложение было запущено в середине 2025 года, но количество его загрузок резко возросло только в начале января.
Его резкое, буквальное название вызвало всплеск в китайских социальных сетях, спровоцировав острые дискуссии об одиночестве и рисках жизни в одиночестве.
Одинокая жизнь становится все более распространенной в Китае как среди молодых городских жителей, так и среди растущего числа пожилых людей, которые живут самостоятельно.
Опрос, проведенный в 2021 году, показал, что почти 60% китайцев в возрасте 60 лет и старше проживали сами или только с супругом.
Один из создателей приложения рассказал китайским СМИ, что идея возникла из онлайн-разговоров о безопасности и изоляции среди одиноких людей.
Поделиться новостью
Также по теме
Китайское приложение за 1,15 доллара «Ты мертвый» стало вирусным — детали
Кто зарабатывает больше всех в украинском ІТ
Январь поднимает европейские фондовые рынки: ТОП-5 акций с наилучшими показателями
За какие нарушения ФЛП в 2026 году придется платить 150% стоимости товаров или услуг
Кабмин вводит ежемесячные доплаты для энергетиков
В Украине готовят новый Трудовой кодекс: в Минэкономики назвали ключевые изменения для работников