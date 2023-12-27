Китайский Wey готовит гибридный кроссовер с запасом хода до 1200 км (фото) — Finance.ua
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Китайский Wey готовит гибридный кроссовер с запасом хода до 1200 км (фото)

Фондовый рынок
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Китайский бренд Wey, принадлежащий концерну Great Wall, готовит к выходу новый кроссовер под названием Wey 80. Новинка дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 30 декабря.
Китайский Wey готовит гибридный кроссовер с запасом хода до 1200 км (фото)
Как стало известно MMR, Wey 80 будет шестиместным среднеразмерным кроссовером. Его длина составит 5105 мм, ширина — 1985 мм, высота — 1800 мм, а колесная база — 3050 мм. Автомобиль будет иметь стреловидные фары, безрамочную решетку радиатора.
В салоне будет огромный центральный сенсорный экран, трехспицевое рулевое колесо и подставка для беспроводной зарядки гаджетов.
Кроссовер получит гибридную силовую установку, состоящую из 1,5-литрового 152-сильного турбодвигателя, электромотора и литиевой батареи. Дальность хода на электротяге составит 180 км, а полный запас хода по циклу WLTC на полном баке и с использованием электромотора будет достигать 1200 км.
По материалам:
mmr.ua
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