Китайский Wey готовит гибридный кроссовер с запасом хода до 1200 км (фото) — Finance.ua

Китайский Wey готовит гибридный кроссовер с запасом хода до 1200 км (фото) 27.12.2023, 00:32 — Фондовый рынок

Китайский бренд Wey, принадлежащий концерну Great Wall, готовит к выходу новый кроссовер под названием Wey 80. Новинка дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 30 декабря.

Как стало известно MMR , Wey 80 будет шестиместным среднеразмерным кроссовером. Его длина составит 5105 мм, ширина — 1985 мм, высота — 1800 мм, а колесная база — 3050 мм. Автомобиль будет иметь стреловидные фары, безрамочную решетку радиатора.

В салоне будет огромный центральный сенсорный экран, трехспицевое рулевое колесо и подставка для беспроводной зарядки гаджетов.

Кроссовер получит гибридную силовую установку, состоящую из 1,5-литрового 152-сильного турбодвигателя, электромотора и литиевой батареи. Дальность хода на электротяге составит 180 км, а полный запас хода по циклу WLTC на полном баке и с использованием электромотора будет достигать 1200 км.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.