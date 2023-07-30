Китайский рынок смартфонов может уменьшиться в 2023 году — СМИ — Finance.ua
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Китайский рынок смартфонов может уменьшиться в 2023 году — СМИ

Фондовый рынок
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Согласно исследованию компании IDC, во втором квартале текущего года поставки китайских смартфонов снизились на 2,1%. Это привело к продолжению спада рынка, который может наблюдаться в 2023 году. Об этом сообщает Bloomber, пишет УНН.
Китайский рынок смартфонов, крупнейший в мире, испытывает трудности на фоне падения экономики. С начала 2022 года поставки сокращаются ежеквартально, поскольку у потребителей есть ограниченные бюжеты. Рынок может восстановиться в четвертом квартале, когда Apple и ее конкуренты обычно выпускают на рынок свои последние новинки, но этот рост может быть слабее, чем ожидалось, отмечается в отчете IDC.
Apple Inc. была одной из немногих компаний, которым удалось нарастить бизнес на 6,1%, по оценкам IDC. Поставки Honor Device Co. и Xiaomi Corp. сократились более чем на 17% в этом квартале, а Huawei Technologies Co. увеличила поставки на 76,1%, в основном за счет премиальной серии P60. Oppo сохранила лидерство с долей рынка 17,7%, за ней следуют китайские бренды Vivo и Honor.
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., производящая микросхемы для таких фирм, как Xiaomi и Oppo, на прошлой неделе снизила свой годовой прогноз продаж, ссылаясь на слабые макроэкономические условия и более медленное, чем ожидалось, восстановление спроса в Китае.
«Признаков явного возобновления поставок со стороны поставщиков и цепочки поставок немного, поскольку потребительский спрос не восстановился. Китайский рынок смартфонов все еще находится на низком уровне», — отмечают в IDC.
По материалам:
УНН
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