Китайский производитель смартфонов работает над поддержкой 32 ГБ оперативной памяти — Finance.ua

Китайский производитель смартфонов работает над поддержкой 32 ГБ оперативной памяти 17.09.2023, 01:47 — Фондовый рынок

Самые известные китайские производители смартфонов недавно выпустили свои гаджеты с огромным количеством оперативной и встроенной памяти — 24 ГБ и 1 ТБ. Однако сейчас известно, что OnePlus работает над поддержкой 32 гигабайт оперативной памяти. Ее выпустят в 2024 году.

Компании это делают скорее для поддержки своего бизнеса, чтобы чем-нибудь удивить покупателей, иначе они не будут покупать новые смартфоны из года в год. Как еще объяснить необходимость в 32 гигабайтах оперативной памяти? Не в каждом компьютере установлено такое количество.

32 ГБ оперативной памяти может потребоваться только тогда, когда нужно запускать большие языковые модели (LLM), используемые для генеративного искусственного интеллекта. Но зачем запускать его на смартфонах, не понятно.

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