Китайский производитель цемента остановил торговлю после краха на 99% за 15 минут — Finance.ua
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Китайский производитель цемента остановил торговлю после краха на 99% за 15 минут

Фондовый рынок
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Китайский производитель цемента оказался в центре внимания после того, как он приостановил биржевые торги 10 апреля после распродажи, почти уничтожившей всю его рыночную стоимость за последние 15 минут предыдущей сессии.
Об этом пишет Bloomberg.
Акции Tianrui, базирующейся в центральной провинции Хэнань, в 9 апреля упали на 99% примерно до 0,05 гонконгского доллара, снизив рыночную капитализацию до 141 миллиона гонконгских долларов (18 миллионов долларов).
При распродаже около 281 миллиона акций, или треть свободного обращения компании, перешли от собственника. Из этой суммы более 80 миллионов акций были проданы за последние несколько минут сессии, известной как аукцион закрытия.
«Внезапное и драматическое падение акций Tianrui является напоминанием о рисках, связанных с неизвестными китайскими фирмами с высокой концентрацией акций и занимающимися такими методами финансирования, как использование акций в качестве залога долга. Проблемы убыточной компании также возникают в то время, когда беспрецедентный жилищный кризис вызывает повышенный стресс среди застройщиков и строительных компаний страны», — отмечают в Bloomberg.
Контролирующий акционер Tianrui Ли Люфа и его супруга совместно владеют примерно 70% компании. Производитель цемента также отмечал, что он заложил 97 миллионов акций, или 3,3% от общей суммы, для обеспечения 12-месячного займа на сумму до 166,5 миллионов юаней.
Чистый убыток Tianrui составил 634 миллиона юаней (87,7 миллиона долларов) в прошлом году из прибыли в 449 миллионов юаней в 2022 году. В качестве причин компания назвала низкий спрос из-за падения рынка недвижимости в Китае, обострение рыночной конкуренции и высокую стоимость сырья.
По материалам:
Економічна Правда
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