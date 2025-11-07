Китайский экспорт в рф рухнул
Экспорт Китая в россию в юанях продемонстрировал в октябре самое сильное падение за последние восемь месяцев. На двустороннюю торговлю оказывает давление замедление спроса и проблемы, вызванные западными санкциями.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что поставки в россию в октябре упали на 22% по сравнению с предыдущим годом и составили 60,46 млрд юаней (8,49 млрд долларов). Это уже седьмой месяц падения подряд. В сентябре сокращение экспорта составило 21,2%.
В то же время импорт из россии в октябре вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, но темпы роста замедлились по сравнению с 3,8% в сентябре. Общий объем торговли между Китаем и Россией тоже теряет темп. С января по октябрь он упал на 8,7% до 1,31 трлн юаней.
За первые десять месяцев 2025 года китайский экспорт в россию упал на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
После рекордного 2024 года торговая динамика между Пекином и Москвой слабеет, несмотря на усилия обеих сторон оградить его от внешнего давления. Китай ощущает влияние американских пошлин и технологических ограничений, в то время как россия сталкивается с усилением западных санкций из-за войны против Украины.
