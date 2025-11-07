0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайский экспорт в рф рухнул

2055
Китайский экспорт в рф рухнул
Китайский экспорт в рф рухнул
Экспорт Китая в россию в юанях продемонстрировал в октябре самое сильное падение за последние восемь месяцев. На двустороннюю торговлю оказывает давление замедление спроса и проблемы, вызванные западными санкциями.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что поставки в россию в октябре упали на 22% по сравнению с предыдущим годом и составили 60,46 млрд юаней (8,49 млрд долларов). Это уже седьмой месяц падения подряд. В сентябре сокращение экспорта составило 21,2%.
В то же время импорт из россии в октябре вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, но темпы роста замедлились по сравнению с 3,8% в сентябре. Общий объем торговли между Китаем и Россией тоже теряет темп. С января по октябрь он упал на 8,7% до 1,31 трлн юаней.
За первые десять месяцев 2025 года китайский экспорт в россию упал на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
После рекордного 2024 года торговая динамика между Пекином и Москвой слабеет, несмотря на усилия обеих сторон оградить его от внешнего давления. Китай ощущает влияние американских пошлин и технологических ограничений, в то время как россия сталкивается с усилением западных санкций из-за войны против Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems