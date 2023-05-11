Китайский BYD снижает цену на электромобили, чтобы удержать рынок — Finance.ua
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Китайский BYD снижает цену на электромобили, чтобы удержать рынок

Технологии&Авто
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Китайский BYD снижает цену на электромобили, чтобы удержать рынок
Китайский BYD снижает цену на электромобили, чтобы удержать рынок
Китайский производитель автомобилей BYD Co. Ltd в среду снизил на 10% начальную цену на свой бестселлер Seal, поскольку стремится удержать лидерство на рынке электромобилей за собой. Китайский авторынок является самым дешевым в мире.
Уменьшение цены касается заднеприводной версии Seal Champion Edition с запасом хода 550 км (342 мили) на одной зарядке и начальной ценой 27 459 долларов. Согласно веб-сайту BYD, это на 2,9 тыс. долларов дешевле, чем предыдущая версия с таким же запасом хода, пишет Reuters.
Новая цена на Seal также на 18% ниже, чем заднеприводная версия Tesla Inc. Model 3 с запасом хода 556 км, с которым конкурирует Seal Champion.
Издание отмечает, что китайский рынок электромобилей находится в разгаре ценовой войны, начатой Tesla в начале этого года, и несколько производителей электромобилей, включая BYD, последуют примеру американского автопроизводителя, снизив цены на модели-бестселлеры в этом году, чтобы защитить долю рынка.
Аналитики Fitch Ratings считают, что прибыльные лидеры рынка, такие как Tesla и BYD, обладают гибкостью ценообразования, чтобы сбалансировать спрос и предложение, и обе компании будут продолжать агрессивно расширять производственные мощности в 2023 году.
Компания BYD выпустила седан Seal в серии Ocean со спортивным стилем дизайна и интеллектуальными функциями в июле 2022 года.
Сообщается, что в первом квартале было продано 19 573 автомобилей Seal, в то время как в Китае продажи Model 3 за тот же период составили 42 782 единицы.
В настоящее время BYD лидирует на рынке новых авто с разнообразными предложениями гибридных моделей, работающих только от аккумуляторов, и подключаемых к электросети гибридных моделей ценой ниже 43 тыс. долларов.
Компания BYD планирует расширить производство и начать сборку электромобилей во Вьетнаме. BYD также предложила создать локальную цепочку поставок, поскольку сейчас руководит фабрикой по сборке электронных устройств и деталей в северной вьетнамской провинции Фу Тхо.
По материалам:
Діло
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