Китайский BYD будет поставлять аккумуляторы для Tesla — Finance.ua
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Китайский BYD будет поставлять аккумуляторы для Tesla

09.06.2022, 00:49Технологии&Авто
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Китайский автопроизводитель BYD планирует в ближайшее время приступить к поставкам аккумуляторов своему американскому конкуренту Tesla Inc, сообщил в среду топ-менеджер компании в интервью китайскому государственному телеканалу CGTN.
«Теперь мы хорошие друзья и с Илоном Маском (Elon Musk), поскольку мы готовимся в ближайшее время начать поставки батарей [Tesla]», — заявил вице-президент BYD Лиан Юбо (Lian Yubo).
После этого заявления акции BYD на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 2,65%, а акции другого поставщика Tesla, китайского производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) упали на 6%.
Согласно исследованию Nomura, в 2020 году CATL занимала примерно 25% мирового рынка аккумуляторов для электромобилей, что гораздо больше, чем у BYD (7%). BYD специализируется на выпуске автомобилей, включая электрические модели и подключаемые гибриды, хотя уделяет большое внимание и производству аккумуляторов, поставляемых другим автопроизводителям, включая Toyota.
В 2020 году BYD предоставила литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4, LFP) Blade, отличающийся компактными размерами и позиционируемый компанией как более безопасная и устойчивая к возгоранию альтернатива другим моделям, предлагаемым на рынке.
Tesla сообщила, что почти половина автомобилей, произведенных ею в первом квартале, была оснащена батареями LFP, более доступными по цене по сравнению с преобладающими на рынке аккумуляторами на основе никеля и кобальта.
В настоящее время единственным поставщиком аккумуляторов LFP для Tesla является CATL. Начиная с 2020 года, Tesla устанавливает такие аккумуляторы, которые выпускаются на ее заводе в Шанхае.

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По материалам: Ampercar
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