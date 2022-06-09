Китайский BYD будет поставлять аккумуляторы для Tesla — Finance.ua

Китайский BYD будет поставлять аккумуляторы для Tesla

Китайский автопроизводитель BYD планирует в ближайшее время приступить к поставкам аккумуляторов своему американскому конкуренту Tesla Inc, сообщил в среду топ-менеджер компании в интервью китайскому государственному телеканалу CGTN.

«Теперь мы хорошие друзья и с Илоном Маском (Elon Musk), поскольку мы готовимся в ближайшее время начать поставки батарей [Tesla]», — заявил вице-президент BYD Лиан Юбо (Lian Yubo).

После этого заявления акции BYD на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 2,65%, а акции другого поставщика Tesla, китайского производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) упали на 6%.

Согласно исследованию Nomura, в 2020 году CATL занимала примерно 25% мирового рынка аккумуляторов для электромобилей, что гораздо больше, чем у BYD (7%). BYD специализируется на выпуске автомобилей, включая электрические модели и подключаемые гибриды, хотя уделяет большое внимание и производству аккумуляторов, поставляемых другим автопроизводителям, включая Toyota.

В 2020 году BYD предоставила литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4, LFP) Blade, отличающийся компактными размерами и позиционируемый компанией как более безопасная и устойчивая к возгоранию альтернатива другим моделям, предлагаемым на рынке.

Tesla сообщила, что почти половина автомобилей, произведенных ею в первом квартале, была оснащена батареями LFP, более доступными по цене по сравнению с преобладающими на рынке аккумуляторами на основе никеля и кобальта.

В настоящее время единственным поставщиком аккумуляторов LFP для Tesla является CATL. Начиная с 2020 года, Tesla устанавливает такие аккумуляторы, которые выпускаются на ее заводе в Шанхае.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.