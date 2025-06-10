Китайский банк нацелился на покупку третьего по величине банка Грузии — Finance.ua
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Китайский банк нацелился на покупку третьего по величине банка Грузии

Фондовый рынок
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Владелец третьего по величине в Грузии банка Liberty бизнесмен Ираклий Рухадзе ведет переговоры с китайской Hualing Group о его продаже Базисбанка (Basis Bank), принадлежащего этой китайской компании. Об этом рассказал сам Ираклий Рухадзе, пишет грузинское издание Business Грузия.
«Я подтверждаю переговоры, но мы далеки от соглашения. Относительно переговоров с Basis Bank мы говорили о них два года назад. Я подтверждаю это. Я веду переговоры с Basis Bank и двумя компаниями. Это второй раз, когда мы ведем переговоры с Basis Bank за три года», — заявил Рухадзе.
Если сделка в итоге состоится, китайский Basis Bank может стать крупнейшим банком Грузии, обогнав два банковских учреждения, принадлежащих западным инвесторам: TBC и Bank of Georgia.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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