Китайский автопроизводитель Chery уходит из россии из-за санкций
Китайский производитель автомобилей Chery Automobile объявил о намерении покинуть российский рынок, чтобы выйти на биржу Гонконга для привлечения $1,2 млрд.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на Nikkei.
Вырученные средства потратят на расширение линейки электромобилей и гибридов. В общей сложности Chery планирует выпустить более восьми новых моделей. Еще 20% выручки уйдет на зарубежную экспансию.
россия для Chery — второй по величине рынок после китайского.
Компания уточнила, что решила свернуть деятельность в рф, чтобы «подтвердить соблюдение санкций и экспортного контроля».
В 2024 году каждый пятый проданный в россии автомобиль принадлежал брендам концерна. Всего было реализовано около 325,2 тыс. машин.
На россию пришлось 25,5% совокупной выручки Chery в 2024 году и 17,7% - в 2023. У производителя в россии 372 дилерских представительства и 687 салонов.
Chery уже начала сворачивать присутствие в россии: в апреле ее дочерняя структура, работавшая с 2005 года, заключила соглашения о передаче активов трем неназванным компаниям.
Концерн планирует «постепенно сократить количество брендов и каналов сбыта», после чего вклад россии в выручку станет «незначительным». Выход будет полностью завершен к 2027 году.
Старший аналитик Rhodium Group Грегор Себастьян назвал решение Chery «огромным разворотом». По его мнению, оно продиктовано как западными санкциями, так и новым утилизационным сбором, введенным москвой на импортные автомобили.
Поскольку китайская компания не собирает машины в россии, из-за новых ставок местный бизнес становится нерентабельным и ей теперь выгоднее продавать машины в Евросоюзе, отметил эксперт.
По мнению Себастьяна, решение уйти с российского рынка «разумное и окупится» в долгосрочной перспективе.
