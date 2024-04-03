Китайские компании объявили ценовую войну американской Tesla — Finance.ua

Китайские компании объявили ценовую войну американской Tesla Сегодня 04:41 — Технологии&Авто

Автомобильный сектор в Китае претерпевает значительные изменения, поскольку многочисленные автопроизводители вступают в ценовую битву, стратегически снижая цены на свои автомобили.

Этот тактический ход стал ответом на недавнее повышение компанией Tesla цен на свой электромобиль Model Y. Кроме того, рынок стал свидетелем дебюта Xiaomi SU7, экономичного электромобиля, привлекшего внимание: по данным Bloomberg, всего за день было более 88 000 заказов.

Компания Nio из Шанхая является ключевым соперником в этой ценовой войне. Она выделила значительную сумму 138 миллионов долларов (1 миллиард юаней), чтобы стимулировать владельцев автомобилей, работающих на бензине, к переходу на электромобили. Nio предлагает разные стимулы, чтобы облегчить этот переход, включая субсидии на замену батарей, дополнительную подписку на системы помощи водителю и даже бесплатный мобильный телефон Nio. Эта акция направлена ​​не только на привлечение новых клиентов, но и подчеркивает приверженность компании устойчивым решениям в области мобильности.

Xpeng, еще один ведущий китайский автопроизводитель, сделал инициативу по снижению цен на 20 000 юаней на некоторые модели. Это снижение направлено на повышение конкурентоспособности компании на рынке и получение выгоды из растущего спроса на электромобили. Предлагая более экономичные варианты, Xpeng стремится расширить свою потребительскую базу и укрепить свои позиции как значительный игрок в секторе электромобилей.

Аналогично компания Chery, известный в Китае автомобильный бренд, вступила в борьбу, введя привлекательные стимулы для потенциальных покупателей автомобилей. Среди этих стимулов Chery обязалась компенсировать налоги при покупке конкретных автомобилей и предложить выгодные условия по программе trade-in. Такой подход, ориентированный на клиента, призван стимулировать продажу, повысить лояльность к бренду и позиционировать Chery как бренд, ориентированный на потребителя в условиях жесткой конкуренции в автомобильной отрасли.

Ценовая борьба, развернутая китайскими производителями, подчеркивает динамичный характер автомобильной промышленности. Компании стратегически адаптируют свою ценовую тактику, чтобы оставаться конкурентоспособными и использовать динамику развивающихся рынков.

MMR По материалам:

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