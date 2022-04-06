Китайские госкомпании избегают покупок российской нефти, несмотря на скидки, — Reuters

Сегодня 16:11

Китайские государственные нефтеперерабатывающие компании соблюдают существующие российские нефтяные контракты, но избегают новых, несмотря на большие скидки. Они прислушались к призыву Пекина к осторожности в связи с усилением западных санкций против россии из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters

Государственная компания Sinopec, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в Азии, CNOOC, PetroChina и Sinochem не планируют покупать российскую нефть уже с мая.

Китайские государственные компании не хотят, чтобы они открыто поддерживали Москву, покупая дополнительные объемы нефти, заявили два из источников после того, как Вашингтон запретил российскую нефть в прошлом месяце, а Европейский союз ввел санкции в отношении крупнейшего российского экспортера «Роснефти» и «Газпром нефть».

«Компании проявляют осторожность, поскольку их действия могут быть расценены как действия правительства Китая, и никто из них не хочет, чтобы его выделяли как покупателя российской нефти», — сказал один из источников.

В последние годы Китай и россия развивают все более тесные связи, и совсем недавно, в феврале, объявили о «безграничном» партнерстве, а Китай отказался осудить действия россии в Украине или назвать их вторжением.

Китай неоднократно критиковал западные санкции против россии, хотя высокопоставленный дипломат заявил в субботу, что Пекин намеренно не обходить санкции против россии.

Китай, крупнейший импортер нефти в мире, является крупнейшим покупателем российской нефти в объеме 1,6 млн баррелей в сутки, половина из которых поставляется по трубопроводам в рамках межправительственных контрактов.

Источники ожидают, что китайские государственные компании будут соблюдать свои долгосрочные и существующие контракты на поставку российской нефти, но будут избегать новых спотовых соглашений.

До войны россия поставляла 15% импортируемой Китаем нефти — половину этого объема по Восточно-Сибирскому трубопроводу и трубопроводу Атасу-Алашанькоу, а остальную часть — танкерами из своих черноморских, балтийских и дальневосточных портов.

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