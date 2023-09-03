Китайские банки постепенно занимают место западных в кредитовании банковской системы рф — FT Вчера 17:00 — Валюта

Китайские банки постепенно занимают место западных в кредитовании банковской системы рф — FT

Китайские банки постепенно занимают место западных во внешнем кредитовании российской банковской системы — такие действия четырех крупнейших банков Китая являются частью усилий Пекина по продвижению юаня как мировой валюты, альтернативной доллару.

Об этом пишет Financial Times

Согласно последним официальным данным, проанализированным Киевской школой экономики для Financial Times, за 14 месяцев до конца марта этого года экспозиция Китая на российские банки выросла вчетверо до 9,7 млрд долларов, основная часть этой суммы пришлась на главные госбанки — ICBC и Bank of China.

«Китайские кредиторы заняли место западных банков, оказавшихся под жестким давлением регуляторов и политиков в своих странах, чтобы уйти из россии, в то время как международные санкции значительно усложнили ведение бизнеса».

За тот же период австрийский «Райффайзен Банк» — крупнейший иностранный банк с крупнейшими активами в россии — увеличил свои активы в стране более чем на 40%, с 20,5 млрд до 29,2 млрд долларов.

Райффайзен заявил, что рассматривает пути выхода из страны, и с марта сократил свои активы до 25,5 млрд долл.

«Кредиты, предоставленные китайскими банками российским банкам и кредитным учреждениям, которые в большинстве своем являются примером того, что юань заменяет доллары и евро, свидетельствуют о том, что санкции делают свое дело», — сказал заместитель директора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко.

Рост торговли в юанях подчеркивает «экономический поворот» россии к Китаю, поскольку товарооборот между двумя странами в 2022 году достигнет рекордных 185 миллиардов долларов, пишет FT.

До начала российского полномасштабного вторжения в Украину более 60 процентов платежей за российский экспорт производились в долларах и евро, которые рф теперь называет «токсичными валютами», а на юань приходилось менее 1 процента.

Согласно данным Центрального банка рф, доля «токсичных» валют с тех пор сократилась до менее половины экспортных платежей, тогда как на юань приходится 16%.

«Райффайзен» — один из немногих западных банков, сохранивший значительное присутствие в россии после того, как несколько других иностранных кредиторов разорвали связи и продали дочерние компании в прошлом году.

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