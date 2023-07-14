Китайская Volvo: Nio обошел конкурентов — Finance.ua

Китайская Volvo: Nio обошел конкурентов 14.07.2023, 00:35

Китайская Volvo: Nio обошел конкурентов

Времена, когда китайские автомобили складывались, как коробка спичек во время теста на безопасность Euro NCAP, остались в прошлом. Недавние результаты испытаний Euro NCAP показывают, что с безопасностью у Nio тоже все хорошо.

Европейское отделение института безопасности Global NCAP подвергло Nio ET5 и Nio EL7 всесторонним испытаниям на безопасность. И электрический седан (ET5), и более крупный внедорожник (ET7) получили максимально возможную оценку пяти звезд NCAP.

Автомобили Nio уже не в первый раз достигают более чем хороших результатов. К примеру, первый Nio, проданный в Европе ES8, также смог заработать пять звезд в 2021 году. В 2022 году Nio ET7, самый большой седан бренда на данный момент, также получил пять звезд.

uamotors По материалам:

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