Китайская Volvo: Nio обошел конкурентов — Finance.ua

Китайская Volvo: Nio обошел конкурентов
Времена, когда китайские автомобили складывались, как коробка спичек во время теста на безопасность Euro NCAP, остались в прошлом. Недавние результаты испытаний Euro NCAP показывают, что с безопасностью у Nio тоже все хорошо.
Европейское отделение института безопасности Global NCAP подвергло Nio ET5 и Nio EL7 всесторонним испытаниям на безопасность. И электрический седан (ET5), и более крупный внедорожник (ET7) получили максимально возможную оценку пяти звезд NCAP.
Автомобили Nio уже не в первый раз достигают более чем хороших результатов. К примеру, первый Nio, проданный в Европе ES8, также смог заработать пять звезд в 2021 году. В 2022 году Nio ET7, самый большой седан бренда на данный момент, также получил пять звезд.
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