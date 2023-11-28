Китайская компания представила компьютерный процессор нового поколения — Finance.ua

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Китайская компания представила компьютерный процессор нового поколения

Технологии&Авто
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Ведущий китайский производитель чипов компания Loongson Technology разработала компьютерный процессор нового поколения Loongson 3A6000.
Официальная презентация нового чипа прошла сегодня в Пекине, передает CCTV.
В сообщении говорится, что процессор Loongson 3A6000 использует систему команд и архитектуру, полностью разработанную в Китае, и не зависит от использования какой-либо иностранной лицензированной технологии.
«Презентация демонстрирует, что независимо разрабатываемые Китаем центральные процессоры вышли на новый уровень автономной управляемости и характеристик, а их производительность достигла показателей ведущих мировых аналогов», — говорится в сообщении.
Изображение: CCTV
Изображение: CCTV
Компания также презентовала собственную микросхему (контроллер) главного управления принтером Loongson 2P0500, первую такую ​​микросхему, изготовленную в Китае. Ожидается, что это поможет вывести на рынок больше принтеров/сканировочных машин китайского производства.
Изображение: CCTV
Изображение: CCTV
Loongson представляет собой универсальную микропроцессорную архитектуру, разработанную Академией наук Китая с целью создать альтернативу изделиям от Intel и AMD.
Процессор Loongson 3A6000 по своей производительности отвечает американскому Intel Core i3 10-го поколения и предназначен только для внутреннего рынка, поскольку в декабре прошлого года китайское правительство признало технологию Loongson стратегически важной и ввело полный запрет на поставку таких процессоров на архитектуре собственной разработки LoongArch за пределы страны.
По материалам:
Укрінформ
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