Китайская компания представила компьютерный процессор нового поколения — Finance.ua

Китайская компания представила компьютерный процессор нового поколения Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

Ведущий китайский производитель чипов компания Loongson Technology разработала компьютерный процессор нового поколения Loongson 3A6000.

Официальная презентация нового чипа прошла сегодня в Пекине, передает CCTV

В сообщении говорится, что процессор Loongson 3A6000 использует систему команд и архитектуру, полностью разработанную в Китае, и не зависит от использования какой-либо иностранной лицензированной технологии.

«Презентация демонстрирует, что независимо разрабатываемые Китаем центральные процессоры вышли на новый уровень автономной управляемости и характеристик, а их производительность достигла показателей ведущих мировых аналогов», — говорится в сообщении.

Изображение: CCTV

Компания также презентовала собственную микросхему (контроллер) главного управления принтером Loongson 2P0500, первую такую ​​микросхему, изготовленную в Китае. Ожидается, что это поможет вывести на рынок больше принтеров/сканировочных машин китайского производства.

Изображение: CCTV

Loongson представляет собой универсальную микропроцессорную архитектуру, разработанную Академией наук Китая с целью создать альтернативу изделиям от Intel и AMD.

Процессор Loongson 3A6000 по своей производительности отвечает американскому Intel Core i3 10-го поколения и предназначен только для внутреннего рынка, поскольку в декабре прошлого года китайское правительство признало технологию Loongson стратегически важной и ввело полный запрет на поставку таких процессоров на архитектуре собственной разработки LoongArch за пределы страны.

Укрінформ По материалам:

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