Китайская компания Lifan уходит из россии — Finance.ua

Китайская компания Lifan уходит из россии

Сегодня 06:15 — Фондовый рынок

Китайская компания Lifan уходит из россии, pandaily.com

Компания Lifan пришла на российский рынок в 2000-х годах. Рекордные продажи автомобилей этого китайского бренда фиксировались в 2013 году, а в 2014-2018 годах именно они занимали позицию лидера на российском рынке. Lifan открыл завод в Черкесске и подумывал о запуске еще одного — в Липецке, но спрос на продукцию стал снижаться из-за коронакризиса.

Последней каплей стало введение экономических санкций в отношении россии и последовавший за ней кризис. Спрос на автомобили Lifan упал, и с начала 2022 года удалось продать всего восемь единиц — по четыре в январе и феврале, и ни одной — в марте.

Все это заставило компанию задуматься о целесообразности пребывания в россии. Скорее всего, она прекратила продажу полностью, поскольку на ее официальном сайте нет предложений, а пресс-служба российского офиса уже давно сокращена.

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