Китайская Baidu анонсировала запуск новой языковой модели искусственного интеллекта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайская Baidu анонсировала запуск новой языковой модели искусственного интеллекта

Технологии&Авто
10
Китайская Baidu анонсировала запуск новой языковой модели искусственного интеллекта
Китайская Baidu анонсировала запуск новой языковой модели искусственного интеллекта
Акции китайской Baidu Inc. выросли в Гонконге после того, как основатель Робин Ли заявил, что в скором времени запустит новую версию большой языковой модели (LLM), на основе которой работает ее аналог ChatGPT.
Об этом пишет Bloomberg.
Акции компании выросли на 6%, прежде чем сократиться, поскольку генеральный директор Ли сказал, что модель будет использоваться для обновления технологии, лежащей в основе его набора продуктов искусственного интеллекта, включая аналог ChatGPT Ernie Bot.
«Большие речевые модели рождают приложения для искусственного интеллекта, — сказал Ли на западе в Пекине. — Baidu станет первой компанией, которая переделает все свои продукты. Речь идет не об интеграции или доступе к ИИ. Речь идет о переработке и реструктуризации».
Стивен Леунг, исполнительный директор UOB Kay Hian отметил, что инвесторы ждали новостей об Ernie Bot. «Кроме того, безумие ИИ распространилось на рынки Китая в понедельник, 29 мая, после хороших результатов Nvidia», — сказал он.
Однако даже с учетом роста в понедельник акции Baidu упали более чем на 25% по сравнению с февральским максимумом, поскольку чат-бот, первый ответ Китая на ChatGPT, ранее не оправдал больших ожиданий.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.