Китайская Baidu анонсировала запуск новой языковой модели искусственного интеллекта — Finance.ua

Китайская Baidu анонсировала запуск новой языковой модели искусственного интеллекта Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

Китайская Baidu анонсировала запуск новой языковой модели искусственного интеллекта

Акции китайской Baidu Inc. выросли в Гонконге после того, как основатель Робин Ли заявил, что в скором времени запустит новую версию большой языковой модели (LLM), на основе которой работает ее аналог ChatGPT.

Об этом пишет Bloomberg.

Акции компании выросли на 6%, прежде чем сократиться, поскольку генеральный директор Ли сказал, что модель будет использоваться для обновления технологии, лежащей в основе его набора продуктов искусственного интеллекта, включая аналог ChatGPT Ernie Bot.

«Большие речевые модели рождают приложения для искусственного интеллекта, — сказал Ли на западе в Пекине. — Baidu станет первой компанией, которая переделает все свои продукты. Речь идет не об интеграции или доступе к ИИ. Речь идет о переработке и реструктуризации».

Стивен Леунг, исполнительный директор UOB Kay Hian отметил, что инвесторы ждали новостей об Ernie Bot. «Кроме того, безумие ИИ распространилось на рынки Китая в понедельник, 29 мая, после хороших результатов Nvidia», — сказал он.

Однако даже с учетом роста в понедельник акции Baidu упали более чем на 25% по сравнению с февральским максимумом, поскольку чат-бот, первый ответ Китая на ChatGPT, ранее не оправдал больших ожиданий.

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