Китайцы сделали смартфон, способный менять цвет задней панели (видео) — Finance.ua

Китайцы сделали смартфон, способный менять цвет задней панели (видео) Сегодня 23:21 — Фондовый рынок

Китайская компания Infinix, о которой многие могли даже не слышать, привезла на CES 2024 необычные смартфоны. Их задние панели могут менять цвет без потребления энергии.

Как передает The Verge, на задней части таких смартфонов установлены дополнительные экраны, построенные по технологии E-Ink. Обычно такие экраны встречаются в электронных книгах.

При желании, пользователь может менять окрас задней крышки на любой из доступных. К примеру, черно-белый смартфон можно окрасить в синий, розовый, зеленый и красный. Также можно смешивать цвета — в результате у вас будет уникальный смартфон со своим дизайном.

Еще одна интересная фишка — возможность выводить время, эмодзи и некоторые виджеты. Посмотрите, как это выглядит:

Уникальная технология получила название E-Colour Shift. Для ее реализации используются электронные чернила Prism 3 от компании. E-Ink. Задняя панель телефона включает в себя ровно 60 отдельных элементов — каждый из них способен менять оттенок в зависимости от времени или настроения пользователя.

В Infinix подчеркнули, что постоянно включенный E-Ink-дисплей не влияет на автономность устройства, поскольку энергия расходуется только в моменты, когда меняется цвет чернил. Когда такие смартфоны-хамелеоны поступят в продажу, не сообщается.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.