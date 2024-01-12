Китайцы сделали смартфон, способный менять цвет задней панели (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайцы сделали смартфон, способный менять цвет задней панели (видео)

Фондовый рынок
38
Китайская компания Infinix, о которой многие могли даже не слышать, привезла на CES 2024 необычные смартфоны. Их задние панели могут менять цвет без потребления энергии.
Как передает The Verge, на задней части таких смартфонов установлены дополнительные экраны, построенные по технологии E-Ink. Обычно такие экраны встречаются в электронных книгах.
При желании, пользователь может менять окрас задней крышки на любой из доступных. К примеру, черно-белый смартфон можно окрасить в синий, розовый, зеленый и красный. Также можно смешивать цвета — в результате у вас будет уникальный смартфон со своим дизайном.
Еще одна интересная фишка — возможность выводить время, эмодзи и некоторые виджеты. Посмотрите, как это выглядит:
Уникальная технология получила название E-Colour Shift. Для ее реализации используются электронные чернила Prism 3 от компании. E-Ink. Задняя панель телефона включает в себя ровно 60 отдельных элементов — каждый из них способен менять оттенок в зависимости от времени или настроения пользователя.
В Infinix подчеркнули, что постоянно включенный E-Ink-дисплей не влияет на автономность устройства, поскольку энергия расходуется только в моменты, когда меняется цвет чернил. Когда такие смартфоны-хамелеоны поступят в продажу, не сообщается.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.