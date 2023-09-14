Китайцы показали стильного конкурента Tesla Model S за $27 400 (фото) — Finance.ua

Китайцы показали стильного конкурента Tesla Model S за $27 400 (фото) Сегодня 02:53 — Технологии&Авто

Китайцы показали стильного конкурента Tesla Model S за $27 400 (фото), Фото: DongCheDi

В Китае рассекретили новый электромобиль от Arcfox — седан Alpha S5. Новинка получит стильный дизайн и богатое оснащение.

Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Впереди Arcfox Alpha S5 установлены необычные узкие фары с раздельными дневными ходовыми огнями. На бампере есть воздухозаборник.

Задние фонари объединены в один блок. Они получили футуристическую графику, состоящую из нескольких элементов.

Габариты Arcfox Alpha S5:

длина — 4820 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 2900 мм.

Фото: DongCheDi

В интерьере расположен большой центральный дисплей. Вместо приборной панели предусмотрен проекционный дисплей. Также внутри можно найти две панели для беспроводной зарядки электронных устройств.

Arcfox Alpha S5 оснастят электромотором мощностью 252 л.с. Он будет питаться от аккумулятора CATL.

Ожидается, что седан будет доступен в версиях с задним и полным приводом. Запас хода составит более 400 км на одном заряде.

Arcfox Alpha S5 поступит в продажу в Китае уже в этом году. Начальная цена составит примерно 200 000 юаней (27 400 долларов).

Фокус По материалам:

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