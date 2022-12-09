Китай захватывает долю российского авторынка после ухода западных брендов — Reuters — Finance.ua
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Китай захватывает долю российского авторынка после ухода западных брендов — Reuters

Технологии&Авто
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На китайские бренды приходится около трети автомобильного рынка россии, пишет Reuters.
Данные агентства показывают, что этот сектор больше, чем любой другой, демонстрирует рост Китая после выхода с рынка западных компаний.
Новые продажи легковых автомобилей упали почти на 61% в годовом исчислении, поскольку западные санкции ограничивают доступ россии к некоторым материалам, а падение спроса и высокие цены еще больше сковывают сектор.
В то же время продажи легковых автомобилей китайских марок, в частности Haval, Chery и Geely, выросли до 16 138 единиц в ноябре, что почти вдвое больше, чем 8235 в январе, а доля рынка достигла 31,3% с 9,6%, свидетельствуют данные российского аналитического. агентства «Автостат».
Фактически, сейчас рынок поделен между российской и китайской автомобильными промышленностями, сказал российский автомобильный аналитик Владимир Беспалов.
российские автомобили удовлетворяют спрос по более низким ценам — примерно до 1,5 млн рублей ($23 961), а китайские также занимают западную нишу цен выше 2,5 млн рублей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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