Китай ввел запрет на микросхемы американской Micron Technology — Finance.ua
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Китай ввел запрет на микросхемы американской Micron Technology

Фондовый рынок
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Китай ввел запрет на микросхемы американской Micron Technology
Китай ввел запрет на микросхемы американской Micron Technology
Государственное управление регулирования киберпространства Китая ввело запрет на использование микросхем крупного американского производителя Micron Technology в критической информационной инфраструктуре страны.
Об этом Управление сообщило в отдельном заявлении.
«Проверка показала, что продукты Micron испытывают серьезные потенциальные проблемы с сетевой безопасностью, которые представляют большой риск безопасности для критической информационной инфраструктуры Китая и могут влиять на национальную безопасность страны. Согласно Закону о сетевой безопасности и другим законам и нормативным актам, операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить покупать продукцию Micron», — говорится в заявлении ведомства.
В нем сообщается, что к такому выводу специалисты Управления пришли после проверки продаваемых в Китае продуктов Micron на их соответствие требованиям сетевой безопасности, установленным китайским законодательством. Детали о том, какие несоответствия параметров были обнаружены в ходе проверки и какой именно продукции касается запрет, не приводятся.
В американской компании рассказали, что получили сообщения китайского регулятора о проверке продукции, а также о подготовке к переговорам с китайскими властями.
Micron Technology — американская транснациональная корпорация, один из крупнейших мировых производителей блоков компьютерной памяти, включая DRAM, флэш-носители и USB-флеш-накопители. Товары компании для общего рынка потребителей реализуются под торговыми марками «Crucial» и «Ballistix».
В прошлом году в Китае были проданы полупроводники Micron на сумму около $3,3 миллиарда, что составило 10% от общего объема продаж компании.
По материалам:
Укрінформ
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