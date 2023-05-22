Китай ввел запрет на микросхемы американской Micron Technology — Finance.ua

Китай ввел запрет на микросхемы американской Micron Technology Сегодня 22:44 — Фондовый рынок

Китай ввел запрет на микросхемы американской Micron Technology

Государственное управление регулирования киберпространства Китая ввело запрет на использование микросхем крупного американского производителя Micron Technology в критической информационной инфраструктуре страны.

Об этом Управление сообщило в отдельном заявлении.

«Проверка показала, что продукты Micron испытывают серьезные потенциальные проблемы с сетевой безопасностью, которые представляют большой риск безопасности для критической информационной инфраструктуры Китая и могут влиять на национальную безопасность страны. Согласно Закону о сетевой безопасности и другим законам и нормативным актам, операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить покупать продукцию Micron», — говорится в заявлении ведомства.

В нем сообщается, что к такому выводу специалисты Управления пришли после проверки продаваемых в Китае продуктов Micron на их соответствие требованиям сетевой безопасности, установленным китайским законодательством. Детали о том, какие несоответствия параметров были обнаружены в ходе проверки и какой именно продукции касается запрет, не приводятся.

В американской компании рассказали, что получили сообщения китайского регулятора о проверке продукции, а также о подготовке к переговорам с китайскими властями.

Micron Technology — американская транснациональная корпорация, один из крупнейших мировых производителей блоков компьютерной памяти, включая DRAM, флэш-носители и USB-флеш-накопители. Товары компании для общего рынка потребителей реализуются под торговыми марками «Crucial» и «Ballistix».

В прошлом году в Китае были проданы полупроводники Micron на сумму около $3,3 миллиарда, что составило 10% от общего объема продаж компании.

Укрінформ По материалам:

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