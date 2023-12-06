Китай ввел в эксплуатацию первую в мире АЭС 4-го поколения — Finance.ua

Китай ввел в эксплуатацию первую в мире АЭС 4-го поколения
Китай запустил в эксплуатацию первую в мире атомную электростанцию 4 поколения.
Об этом сообщило китайское информационное агентство Синьхуа.
АЭС известна как Shidaowan, имеет высокотемпературный газоохлаждаемый реактор и находится на территории восточной провинции Шаньдун. Как уточняется, АЭС непрерывно проработала в тестовом режиме в течение 168 часов и официально введена в коммерческую эксплуатацию.
«Это свидетельствует о том, что по исследованиям, разработке и применению ядерных энергетических технологий четвертого поколения Китай вышел на передовой мировой уровень», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что наибольшим преимуществом является безопасность в области выработки электроэнергии, в связи с чем подобные АЭС имеют широкие перспективы.
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