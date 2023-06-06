Китай введет правила регулирования искусственного интеллекта — Finance.ua

Китай введет правила регулирования искусственного интеллекта Сегодня 23:20 — Технологии&Авто

Китай введет правила регулирования искусственного интеллекта

Правительство Китая попытается ввести регулирование искусственного интеллекта в своей стране, заявил генеральный директор Tesla Илон Маск после встречи с официальными лицами Китая.

Об этом пишет Reuters . Издание добавляет, что Маск не предоставил подробностей.

«Стоит отметить, что во время моей недавней поездки в Китай я посетил там высшее руководство. Думаю, что у нас были очень продуктивные дискуссии по поводу рисков искусственного интеллекта и необходимости определенного надзора и регулирования. И как я понимаю из этих разговоров, Китай будет инициировать регулирование ИИ в Китае», — сказал Маск, владелец Twitter и Tesla.

В апреле регулятор киберпространства Китая уже обнародовал проект мер по управлению услугами генеративного искусственного интеллекта, заявив, что хочет, чтобы фирмы предоставили властям оценки безопасности, прежде чем запускать свои предложения для общественности.

В апреле Администрация киберпространства Китая (CAC) заявила, что Китай поддерживает инновации и применение ИИ и поощряет использование безопасного и надежного программного обеспечения, инструментов и ресурсов данных, но контент, созданный генеративным ИИ, должен соответствовать основным социалистическим ценностям страны.

Там потребуют от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет разрешено работать, поскольку в Управлении киберпространства Китая возникают определенные сомнения относительно ботов, представленных крупнейшими технологическими компаниями страны.

Поставщики будут отвечать за легитимность данных, используемых для обучения генеративных продуктов искусственного интеллекта, и необходимо принять меры для предотвращения дискриминации при разработке алгоритмов и обучающих данных, говорится в сообщении.

Депутаты Европарламента поддержали широкий набор правил, которые войдут в закон о искусственном интеллекте. В частности, запрещается использование большинства технологий распознавания лиц для слежки за людьми.

Разработчики документа предложили, чтобы компании, разрабатывающие генеративные модели ИИ, к которым относится ChatGPT, замечали контент, созданный искусственным интеллектом.

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