Китай введет правила регулирования искусственного интеллекта — Finance.ua

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Китай введет правила регулирования искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Китай введет правила регулирования искусственного интеллекта
Китай введет правила регулирования искусственного интеллекта
Правительство Китая попытается ввести регулирование искусственного интеллекта в своей стране, заявил генеральный директор Tesla Илон Маск после встречи с официальными лицами Китая.
Об этом пишет Reuters. Издание добавляет, что Маск не предоставил подробностей.
«Стоит отметить, что во время моей недавней поездки в Китай я посетил там высшее руководство. Думаю, что у нас были очень продуктивные дискуссии по поводу рисков искусственного интеллекта и необходимости определенного надзора и регулирования. И как я понимаю из этих разговоров, Китай будет инициировать регулирование ИИ в Китае», — сказал Маск, владелец Twitter и Tesla.
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В апреле регулятор киберпространства Китая уже обнародовал проект мер по управлению услугами генеративного искусственного интеллекта, заявив, что хочет, чтобы фирмы предоставили властям оценки безопасности, прежде чем запускать свои предложения для общественности.
В апреле Администрация киберпространства Китая (CAC) заявила, что Китай поддерживает инновации и применение ИИ и поощряет использование безопасного и надежного программного обеспечения, инструментов и ресурсов данных, но контент, созданный генеративным ИИ, должен соответствовать основным социалистическим ценностям страны.
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Там потребуют от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет разрешено работать, поскольку в Управлении киберпространства Китая возникают определенные сомнения относительно ботов, представленных крупнейшими технологическими компаниями страны.
Поставщики будут отвечать за легитимность данных, используемых для обучения генеративных продуктов искусственного интеллекта, и необходимо принять меры для предотвращения дискриминации при разработке алгоритмов и обучающих данных, говорится в сообщении.
Депутаты Европарламента поддержали широкий набор правил, которые войдут в закон о искусственном интеллекте. В частности, запрещается использование большинства технологий распознавания лиц для слежки за людьми.
Разработчики документа предложили, чтобы компании, разрабатывающие генеративные модели ИИ, к которым относится ChatGPT, замечали контент, созданный искусственным интеллектом.

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