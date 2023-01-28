Китай в прошлом году стал главным экспортером легковых автомобилей в рф — Finance.ua

Китай в прошлом году стал главным экспортером легковых автомобилей в рф Сегодня 02:21 — Мир

Китай в 2022 году экспортировал в рф на 40% больше легковых автомобилей, чем годом ранее.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную таможенную службу рф.

Так, количество ввезенных в рф машин составляло 117 тыс. — Китай стал лидером в этом секторе.

При этом в прошлом году из Китая в россию доставили почти 31 тыс. грузовиков. За год показатель вырос в 4 раза по сравнению с предыдущим.

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Также в 2022 году Китай ввез в россию 2 тыс. автобусов и микроавтобусов (рост на 68%).

Кроме этого, россия импортировала из Китая 3 тыс. авто спецназначения (аварийных и пожарных машин, автокранов, автобетоносмесителей и т.п.) — втрое больше, чем годом ранее.

Количество ввозимых в рф китайских тракторов не изменилось и составило 89 тыс.

По данным «Автостата», продажи в россии новых легковых автомобилей в прошлом году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом. Показатель составил 626,3 тыс. штук.

При этом россияне чаще покупали российские марки, на втором месте расположился корейский автопром (19,5% от продаж), на третьем — китайский (19,2%). Европейские марки составляли 8,5% российского рынка.

По данным Таможенного управления Китая, общий объем товарооборота между россией и КНР по итогам 2022 года поднялся на 29,3% до рекордных $190,271 млрд.

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Економічна Правда По материалам:

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