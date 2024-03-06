Китай установит систему наблюдения на Луне — Finance.ua

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Китай установит систему наблюдения на Луне

Технологии&Авто
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Китай установит систему наблюдения на Луне
Китай установит систему наблюдения на Луне
Китай разрабатывает проект системы наблюдения на Луне, основанный на опыте своей масштабной сети, известной как Skynet. Эта оптическая система обязана обеспечить сохранность будущей лунной исследовательской базы.
Лунная версия Skynet будет состоять из множества высокопроизводительных камер видеонаблюдения в видимом свете или в инфракрасной зоне. Эти камеры весом всего 100 г каждая будут оснащены чипами с искусственным интеллектом, способными независимо идентифицировать, локализовать, отслеживать и наводить на подозрительные объекты.
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Система обнаружения «немедленно генерирует сигналы тревоги и инициирует соответствующие меры реагирования», если обнаружены «аномалии». Система будет использоваться на лунной исследовательской станции, предоставляя наблюдения в критических зонах, нуждающихся в непрерывном 360-градусном мониторинге.
Этот шаг несет свои технические трудности, такие как обеспечение минимального срока службы лунных камер 10 лет при экстремальных температурных локациях. Несмотря на вызовы, китайские инженеры и ученые надеются, что опыт проекта Skynet поможет им создать эффективную систему мониторинга Луны.
По материалам:
internetua.com
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