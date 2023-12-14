Blue Origin впервые за 15 месяцев произведет запуск ракеты с грузом — Finance.ua

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Blue Origin впервые за 15 месяцев произведет запуск ракеты с грузом

Технологии&Авто
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Blue Origin впервые за 15 месяцев произведет запуск ракеты с грузом
Blue Origin впервые за 15 месяцев произведет запуск ракеты с грузом
Ракета-носитель New Shepard компании Blue Origin, которую основал миллиардер Джефф Безос, уже 18 декабря попытается совершить первый за последние 15 месяцев полет с грузом на борту.
Об этом сообщает Space.com.
«Мы планируем запуск нашей следующей миссии New Shepard с полезной нагрузкой, когда откроется окно для запуска 18 декабря», — объявила Blue Origin.
Миссия NS24 будет включать в себя перевозку 33 научных и исследовательских полезных грузов, а также 38 000 открыток для фонда Сlub for Future в космос.
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Отмечается, что компания, основанная Джеффом Безосом из Amazon, не совершала полеты New Shepard после того, как ракета взорвалась во время исследовательского полета NS23 без экипажа 12 сентября 2022 года.
New Shepard — это суборбитальная пилотируемая ракета-носитель многократного использования с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой. Blue Origin использует ее для доставки людей и полезных грузов в суборбитальный космос.
На сегодняшний день она осуществила уже 23 запуска, из которых шесть раз с людьми на борту.

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По материалам:
Укрінформ
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