Blue Origin впервые за 15 месяцев произведет запуск ракеты с грузом — Finance.ua

Blue Origin впервые за 15 месяцев произведет запуск ракеты с грузом 14.12.2023, 01:45 — Технологии&Авто

Blue Origin впервые за 15 месяцев произведет запуск ракеты с грузом

Ракета-носитель New Shepard компании Blue Origin, которую основал миллиардер Джефф Безос, уже 18 декабря попытается совершить первый за последние 15 месяцев полет с грузом на борту.

Об этом сообщает Space.com.

«Мы планируем запуск нашей следующей миссии New Shepard с полезной нагрузкой, когда откроется окно для запуска 18 декабря», — объявила Blue Origin.

Миссия NS24 будет включать в себя перевозку 33 научных и исследовательских полезных грузов, а также 38 000 открыток для фонда Сlub for Future в космос.

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Отмечается, что компания, основанная Джеффом Безосом из Amazon, не совершала полеты New Shepard после того, как ракета взорвалась во время исследовательского полета NS23 без экипажа 12 сентября 2022 года.

New Shepard — это суборбитальная пилотируемая ракета-носитель многократного использования с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой. Blue Origin использует ее для доставки людей и полезных грузов в суборбитальный космос.

На сегодняшний день она осуществила уже 23 запуска, из которых шесть раз с людьми на борту.

Укрінформ По материалам:

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