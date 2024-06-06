Китай тайно вербует пилотов западных истребителей, — Financial Times Сегодня 17:32

США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия совместно предупредили, что Народно-освободительная армия Китая «агрессивно вербует» западных пилотов истребителей.

Как пишет Financial Times , Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) США и его партнеры по сети обмена разведывательными данными Five Eyes выпустили предупреждение, что Китай продолжает вербовать действующих и бывших пилотов из США и стран НАТО, несмотря на попытки заблокировать эту практику.

Китай вербует западных пилотов

«Чтобы преодолеть свои недостатки, армия Китая агрессивно привлекает западные военные таланты для обучения своих авиаторов, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают свои связи с КНР и предлагают новобранцам непомерные зарплаты», — сказал Майкл Кейси, директор NCSC.

Беспокойство по этому поводу усилилось после того, как в 2022 году стало известно о том, что частная школа Test Flying Academy of South Africa использовала более двух десятков пилотов военно-воздушных сил, флота и армии Великобритании в отставке для помощи в обучении китайских военных пилотов.

Кейси сказал, что западные партнеры недавно достигли определенных успехов в предотвращении вербовки, но усилия Китая продолжают «развиваться в ответ». Он сказал, что предупредительный бюллетень имел целью осветить постоянную угрозу и сдержать западных пилотов от помощи Китаю.

«Для некоторых бывших военных пилотов возможность снова летать на экзотических истребителях может быть привлекательной, тем более если это сопровождается высокой зарплатой», — сказал один американский чиновник.

В бюллетене Five Eyes сказано, что вербовщики использовали «мерзкие методы вербовки», скрывавшие причастность китайских военных. Вербовщики также нацеливались на бортинженеров, персонал центра воздушных операций и экспертов, которые разбираются в военной тактике.

В рамках обучения китайцы пытались получить знания о современной западной авиации и тактике, которая может быть использована, например, в конфликте вокруг Тайваня.

В бюллетене говорится, что вербовщики предлагали выгодную оплату за работу в Китае, Южной Африке и других странах. Западных пилотов искали также через хедхантеров и профессиональные сетевые сайты.

УНІАН По материалам:

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