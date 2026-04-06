Китай строит первую в мире 30-этажную морскую платформу (фото) Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Шанхайский университет Цзяотун в Китае объявил о строительстве крупного инфраструктурного проекта: крупнейшей в мире морской исследовательской платформы.

Согласно проекту, это будет плавающее исследовательское судно, сочетающее в себе характеристики морских платформ для добычи нефти и газа. Ученые называют это исследовательское судно «плавающим островом», пишет Фокус.

«Плавающий остров» для науки

Спроектированная для непрерывной работы в суровых морских условиях, платформа будет поддерживать широкий спектр научной деятельности, включая разработку передового морского оборудования, разведку океанических ресурсов и исследование океанов.

Плавающая исследовательская платформа предназначена для глубоководных исследований и, как говорят ученые, представляет собой «плавающий остров». Платформа будет иметь высоту 30-этажного здания, при этом часть ее будет погружена в воду. Хотя это исследовательское судно, все же оно будет напоминать морскую платформу для добычи нефти и газа.

Технические характеристики

Планируется, что на судне будут размещены шесть основных исследовательских объектов, включая лабораторию по изучению тайфунов, а также установки для изучения морской метеорологии и тяжелого океанического оборудования.

Платформа разработана для обеспечения устойчивости в суровых морских условиях и позволяет проводить крупномасштабные испытания глубоководного оборудования весом сотни тонн. Помещения научного судна рассчитаны на размещение персонала из 238 человек, включая ученых, которые смогут проводить эксперименты на глубине 10 000 метров.

Сроки реализации

Строительство исследовательского судна планируется завершить к 2030 году. После ввода в эксплуатацию это гигантское сооружение будет иметь палубу размером два футбольных поля, а также бассейн, достаточно большой, чтобы вместить взрослого синего кита.

Судно будет служить полигоном для испытаний в открытом море систем глубоководной добычи полезных ископаемых, морского оборудования и морской нефтегазовой инфраструктуры.

Также исследования будут нацелены на изучение морских экосистем и того, как они меняются в зависимости от времени года.

Китай уже имеет самый большой в мире флот гражданских исследовательских судов. Но ученые говорят, что существует нехватка исследовательских объектов, которые могли бы одновременно быстро перемещаться и работать в течение длительного времени в одном районе.

Новая платформа спроектирована таким образом, что она имеет мобильность исследовательского судна, что позволяет ей быстро добиваться заданных районов, прежде чем перейти в стационарный режим работы на одном месте.

