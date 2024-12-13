Китай сократил закупки российского угля и увеличил поставки из других стран, — росСМИ Сегодня 15:13

Китай, являясь крупнейшим покупателем российского угля на мировом рынке, сократил импорт из россии. Доля российского угля в общих закупках Китая по итогам 9 месяцев 2024 года составила на 5 процентов меньше в соотношении с аналогичным периодом 2022 года (18% против 23%).

Однако россия по-прежнему занимает второе место среди поставщиков угля в Китай, пишет « Коммерсант ». Сообщается, что крупнейшим экспортером твердого топлива на китайский рынок является Индонезия — ее доля за этот же период сократилась до 44% (с 58 процентов). А вот доли Австралии и Монголии, наоборот, выросли (с 1 и 10% до 15% - соответственно).

При этом общий импорт угля Китая был увеличен до 490 млн тонн (14,8% в год), за период с января по ноябрь.

По оценкам Минэнерго рф, на Китай приходится 48% всего российского угольного экспорта. Он начал сокращаться в текущем году после того, как в 2023 году россия увеличила поставки на 42% (до 100 млн тонн). Это происходит из-за сокращения поставок энергетического угля — на фоне низких цен и ограничений по вывозу.

Ранее УНИАН сообщал, что китайский экспорт в рф рухнул на 10,5%. При этом кремлевский диктатор владимир путин заявлял, что в торговых отношениях между двумя странами основной проблемой являются взаимные платежные расчеты.

Кроме того, Китай решил ввести пошлины на европейский коньяк, хотя на этом этапе продолжаются переговоры. Импортеры должны будут заплатить залог в размере до 39% от стоимости напитка.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.