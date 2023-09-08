Китай сменил нейтральную на проукраинскую позицию накануне саммита G-20 — Bloomberg — Finance.ua
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Китай сменил нейтральную на проукраинскую позицию накануне саммита G-20 — Bloomberg

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Представители Китая, участвующие в переговорах по заключительному коммюнике саммита G20, сменили свою нейтральную позицию по поводу войны в Украине на более проукраинскую.
Об этом агентству Bloomberg сообщил высокопоставленный французский чиновник, пожелавший остаться анонимным.
«Нейтральная позиция Китая в прошлом была выгодна москве. Однако Пекин занял более мягкую позицию по отношению к Украине по сравнению с прошлым годом», — заявил чиновник.
Это важно, учитывая позицию западных стран, призывающих Китай оказывать давление на россию, чтобы она прекратила войну, пишет агентство.
Французский чиновник сказал, что все страны G-20 договорились об общем языке о войне в Украине.
В то же время Индия, которая принимает саммит G-20, все еще отказывается осудить вторжение россии в Украину, отмечает Bloomberg.
По материалам:
Економічна Правда
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