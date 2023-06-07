Китай сделал неоднозначное заявление о подрыве Каховской ГЭС. В Раде резко ответили — Finance.ua

Китай сделал неоднозначное заявление о подрыве Каховской ГЭС. В Раде резко ответили Сегодня 13:13

Китай заявил, что «озабочен» подрывом Каховской ГЭС россиянами. При этом в Пекине намекают на чью-то «выгоду» от трагедии.

Об этом заявил представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Синьхуа.

Представитель утверждает, что Китай «серьезно озабочен» гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями подрыва Каховской ГЭС.

«Призываем все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и делать все возможное для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры», — сказал он.

Кроме того, Чжан Цзюнь заявил, что существует угроза Запорожской АЭС и в случае катастрофы «никто не может остаться застрахованным». Китайский дипломат намекнул на якобы чью-то выгоду от техногенной катастрофы.

«Ни одна из сторон, особенно страны с большим влиянием, не должны разжигать огонь и эскалировать напряженность, а тем более пытаться извлечь выгоду из расширяющихся кризисов для продвижения своей собственной стратегической повестки дня», — заявил Чжан Цзюнь.

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