Китай сделал неоднозначное заявление о подрыве Каховской ГЭС. В Раде резко ответили — Finance.ua
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Китай сделал неоднозначное заявление о подрыве Каховской ГЭС. В Раде резко ответили

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Китай заявил, что «озабочен» подрывом Каховской ГЭС россиянами. При этом в Пекине намекают на чью-то «выгоду» от трагедии.
Об этом заявил представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Синьхуа.
Представитель утверждает, что Китай «серьезно озабочен» гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями подрыва Каховской ГЭС.
«Призываем все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и делать все возможное для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры», — сказал он.
Кроме того, Чжан Цзюнь заявил, что существует угроза Запорожской АЭС и в случае катастрофы «никто не может остаться застрахованным». Китайский дипломат намекнул на якобы чью-то выгоду от техногенной катастрофы.
«Ни одна из сторон, особенно страны с большим влиянием, не должны разжигать огонь и эскалировать напряженность, а тем более пытаться извлечь выгоду из расширяющихся кризисов для продвижения своей собственной стратегической повестки дня», — заявил Чжан Цзюнь.
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По материалам:
РБК-Україна
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