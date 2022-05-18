Китай резко сократил экспорт технологий в рф на фоне санкций США — The Washington Post — Finance.ua
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Китай резко сократил экспорт технологий в рф на фоне санкций США — The Washington Post

Сегодня 12:27Казна и Политика
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Китай вдвое сократил экспорт технологий в российскую федерацию после введения санкций правительством США. Министр торговли США Джина Раймондо считает, что Пекин насторожился по поводу нарушения торговых запретов.
Об этом пишет The Washington Post.
Так, объемы поставки ноутбуков из Китая в россию в марте упали на 40% по сравнению с предыдущим месяцем, а экспорт смартфонов упал на две трети. Кроме того, экспорт оборудования телекоммуникационных сетей из Китая снизился на 98%.
До сих пор Пекин официально не опроверг, но и не подтвердил намерение помочь россии обойти западные санкции. В свою очередь, США могут наложить ограничения на продажу технологий китайским компаниям.
Государственные нефтеперерабатывающие компании Китая избегают новых контрактов с россией по переработке сырья. Однако условия по уже существующим договорам они собираются выполнять.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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