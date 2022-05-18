Китай резко сократил экспорт технологий в рф на фоне санкций США — The Washington Post

Сегодня 12:27 — Казна и Политика

Китай вдвое сократил экспорт технологий в российскую федерацию после введения санкций правительством США. Министр торговли США Джина Раймондо считает, что Пекин насторожился по поводу нарушения торговых запретов.

Так, объемы поставки ноутбуков из Китая в россию в марте упали на 40% по сравнению с предыдущим месяцем, а экспорт смартфонов упал на две трети. Кроме того, экспорт оборудования телекоммуникационных сетей из Китая снизился на 98%.

До сих пор Пекин официально не опроверг, но и не подтвердил намерение помочь россии обойти западные санкции. В свою очередь, США могут наложить ограничения на продажу технологий китайским компаниям.

Государственные нефтеперерабатывающие компании Китая избегают новых контрактов с россией по переработке сырья. Однако условия по уже существующим договорам они собираются выполнять.

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