Китай разрабатывает дешевое железное покрытие, маскирующее военные самолеты от вражеских радаров — Finance.ua

Китай разрабатывает дешевое железное покрытие, маскирующее военные самолеты от вражеских радаров Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

Стелс-покрытие необходимо для истребителей, чтобы минимизировать их обнаружение, даже если противник использует несколько методов обнаружения. Однако производство стелс-материалов никогда не было экономически эффективным. Теперь китайские учёные разработали метод производства этих покрытий по низкой цене. Метод использует железо для экономии затрат и обеспечивает незаметность как для радаров, так и для инфракрасного излучения.

Под руководством Цзян Фана, ученого из Департамента военно-морского оборудования, исследовательская группа разработала стелс-покрытие, используя обычное промышленное оборудование, такое как лазерный обрабатывающий станок. Они утверждают, что использовали металлическое железо, которое является дешевым и имеет простой процесс подготовки для приготовления радиолокационного и инфракрасного покрытия, совместимого с радиолокационными и инфракрасными приборами. Стелс-покрытие не только уменьшает тепловой след самолета, но и поглощает и превращает радиолокационные волны в тепло.

Наружный слой покрытия производится из пленки чистого железа толщиной всего 100 нанометров. Коммерческое оборудование для магнетронного распыления, обычно используемое для покрытия оправ для очков, может быть использовано для подготовки этой пленки, сообщает SCMP. Наружный слой пленки состоит из чистого железа, в то время как вторичный слой под ним состоит из смолы, наполненной хлопьями карбонильного железа.

По словам исследователей, порошок карбонильного железа является типичным магнитопоглощающим материалом, широко используемым благодаря преимуществам высокой проницаемости, низкому дисперсионному эффекту в реальной и воображаемой частях проницаемости и высокой эффективности поглощения при малой соответствующей толщине.

Композиты продемонстрировали превосходную термическую стабильность, изменения комплексной диэлектрической проницаемости и проницаемости оставались менее 7% даже после нагревания при 446°F (230°C) в течение 10 часов. Согласно исследованию эффективность поглощения микроволнового излучения материала может быть еще более улучшена.

Исследовательская группа обнаружила, что покрытие эффективно впитывает электромагнитные волны. В ходе лабораторных испытаний оно также снизило интенсивность инфракрасных сигналов более чем на 80%. Эта способность может помочь покрытию обойти любую систему противовоздушной обороны, согласно исследованию.

Хотя в статье подробно описано большое количество параметров, используемых в процессе производства, таких как мощность лазера и частота импульсов, исследователи опустили некоторую ключевую информацию, в том числе структуру микроструктуры, полученной с помощью лазера, поэтому другие страны не могут повторить этот материал, сообщает SCMP.

Ранее китайские исследователи разработали покрытие, эффективно снижающее интенсивность инфракрасного сигнала на 80%. Однако в этом материале использовались дорогостоящие металлы, в том числе золото и платина.

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