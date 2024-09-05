Китай расширяет присутствие в Африке: обещает миллион рабочих мест и миллиардные инвестиции — Finance.ua

Китай расширяет присутствие в Африке: обещает миллион рабочих мест и миллиардные инвестиции Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Китай расширяет присутствие в Африке: обещает миллион рабочих мест и миллиардные инвестиции

Китай усиливает свое присутствие в Африке, предлагая лучшие условия торговли и миллиарды долларов инвестиций.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Си Цзиньпин изложил свое видение перед лидерами около 50 стран в четверг во время церемонии открытия Форума по вопросам китайско-африканского сотрудничества в Пекине. Во время торжественного ужина африканских лидеров принимали на красной ковровой дорожке.

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Он также пообещал усилить поддержку Китая в обремененной долгами Африке, выделив почти 51 млрд долл. в течение трех лет, поддерживая больше инфраструктурных проектов и создав по крайней мере 1 миллион рабочих мест.

Однако лидер Китая уточнил, что 210 млрд юаней будут выплачены через кредитные линии и не менее 70 млрд юаней в виде новых инвестиций китайских компаний.

Среди обещаний Си: в одностороннем порядке освободить от импортных тарифов товары из 33 африканских стран, которые считаются менее развитыми, а также расширить доступ на рынки второй по величине экономики мира.

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Профицит торгового баланса Китая с Африкой в ​​прошлом году вырос до рекордных 64 млрд долл., при этом экспорт вырос до нового максимума в 173 млрд долл., в то время как импорт умеренно растет с 2022 года.

Сообщается, что в последнее десятилетие китайское кредитование способствовало инфраструктурному буму в Африке в рамках флагманской инициативы Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», но во время пандемии этот процесс замедлился, а в прошлом году снова активизировался.

Економічна Правда По материалам:

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