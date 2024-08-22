Торговая война не утихает: Китай уже взялся за молочную продукцию из ЕС — Finance.ua
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Торговая война не утихает: Китай уже взялся за молочную продукцию из ЕС

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Китай начал расследование импорта молочных продуктов из Европейского союза. Это решение Пекина стало еще одним ответом на планы по введению пошлин на китайские электромобили.
Издание Bloomberg пишет, что расследование коснется нескольких молочных продуктов, включая свежие и плавленые сыры, говорится в заявлении Министерства торговли Китая.
В рамках расследования, начатого по просьбе промышленных групп в Китае, будет рассмотрено 20 программ субсидирования ЕС, в том числе некоторые из них в рамках Совместной сельскохозяйственной политики и другие, действующие в Италии и Финляндии, говорится в сообщении министерства. Ожидается, что расследование будет завершено в течение года и может быть продлено еще на шесть месяцев при особых обстоятельствах, добавили в министерстве.
По официальным данным, экспорт молочной продукции из ЕС в Китай в прошлом году составил 1,7 миллиарда евро.
Китай импортирует молочные продукты из европейских стран, включая Нидерланды и Францию, но главным поставщиком является Новая Зеландия. В последние годы закупки молочной продукции в Китае сократились из-за роста внутреннего производства и экономического спада.
Европейская комиссия приняла к сведению расследование Китая и планирует «решительно защищать интересы молочной промышленности ЕС», по словам пресс-секретаря Олофа Гилла. Он отметил, что Еврокомиссия будет вмешиваться по мере необходимости, чтобы расследование соответствовало правилам Всемирной торговой организации.
«Мы верим, что ЕС и Китай найдут конструктивный способ разрешить любые двусторонние споры, как это уже случалось в прошлом по другим вопросам», — сказал Александр Антон, генеральный секретарь Европейской молочной ассоциации.
По материалам:
УНІАН
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