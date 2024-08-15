Китай протестировал самый большой грузовой дрон в мире — Finance.ua

Китай протестировал самый большой грузовой дрон в мире 15.08.2024, 00:28 — Технологии&Авто

Китай протестировал самый большой грузовой дрон в мире

В Китае успешно опробовали крупнейший на сегодняшний день грузовой дрон, а также совершили первый полет вертолетного такси на новом маршруте в Шанхай.

Об этом сообщает Reuters. Дрон, разработанный государственной компанией Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, имеет грузоподъемность в две тонны. Он совершил свой первый полет в провинции Сычуань, длившийся около 20 минут. Этот дрон с размахом крыльев 16,1 метра и высотой 4,6 метра чуть больше самого популярного легкого самолета — Cessna 172.

Этот полет дрона Tengden состоялся после первого полета в июне другого грузового дрона, разработанного государственной компанией Aviation Industry Corp of China (AVIC). Дрон HH-100 может перевозить до 700 кг груза на расстояние до 520 км. В следующем году AVIC планирует опробовать еще больший дрон — TP2000, способный нести до двух тонн и преодолевать вчетверо большее расстояние. Китай уже начал коммерческую доставку с помощью дронов. Например, в мае компания Phoenix Wings, являющаяся частью гиганта доставки SF Express, начала доставлять свежие фрукты с острова Хайнань в провинцию Гуандун.

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