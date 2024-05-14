Китай продаст облигаций на $138 млрд для стимулирования экономики — Finance.ua

Китай продаст облигаций на $138 млрд для стимулирования экономики Сегодня 06:57

Китай в пятницу 17 мая планирует начать продажу облигаций на сумму 1 триллиона юаней (188 млрд долл.). Это четвертая такая продажа за последние 26 лет, последняя была в 2020 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

До ноября КНР планирует продать долг на общую сумму 1 триллион юаней (138 млрд долл.). На этой неделе Китай начнет продавать первую партию, эти облигации будут выдавать на 30 лет, сумма составит 40 миллиардов юаней (3 млрд долл.), согласно сообщению Министерства финансов.

Облигации с 20-летним и 50-летним сроком обращения будут предложены с 24 мая и 14 июня соответственно. Аукционы по продаже ценных бумаг продлятся до тех пор, пока в ноябре не поступит в продажу последняя партия, состоящая из 30-летних облигаций.

Китай во главе с Си Цзиньпином усиливает фискальную поддержку, чтобы помочь экономике, испытывающей давление со стороны жилищного кризиса и слабого доверия потребителей. Государственные расходы на инфраструктуру, которые могут быть профинансированы за счет облигаций, будут ключевыми для обеспечения достижения Китаем годового показателя роста на уровне около 5%.

Инвесторы положительно отреагировали на новость о продаже облигаций, а CSI 300, ключевой индекс внутреннего рынка Китая, отыграв предварительную потерю на 0,9%, закрылся почти без изменений. Китайские акции в Гонконге отыграли предварительные потери и выросли на 0,6%.

Економічна Правда По материалам:

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