Китай приостанавливает импорт СПГ из США — Finance.ua

Китай приостанавливает импорт СПГ из США Сегодня 10:45

Китай не импортирует сжиженный природный газ из США уже 40 дней — это самый долгий перерыв с июня 2023 года.

Об этом пишет SilkBridge со ссылкой на Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, на данный момент нет ни одного американского груза на пути в Китай.

Пекин ввел 15% тариф на поставку СПГ из США с 10 февраля в ответ на введение американских пошлин на китайский экспорт. Поэтому китайские покупатели газа, у которых есть долгосрочные обязательства перед американскими проектами, перепродают эти поставки в Европу и ищут альтернативные источники в Азии и на Ближнем Востоке, сообщают трейдеры.

Как отмечает издание, компания China Resources Gas International договорилась о покупке СПГ у австралийской Woodside Energy Group Ltd. с 2027 года сроком на 15 лет. Это первое за последние годы соглашение о срочных поставках с участием китайских и австралийских компаний.

Кроме того, Китай укрепляет свою энергетическую безопасность, сосредоточившись на добыче большего количества газа внутри страны, что поможет сдержать рост импорта.

Подчеркивается, что добыча газа за первые два месяца 2025 года увеличилась на 3,7% в годовом исчислении. В то же время более дешевые альтернативы — от угля до возобновляемых источников энергии и газа, поставляемого по суше из россии, — снижают спрос Китая на газ, поставляемый морским путем.

uaprom По материалам:

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