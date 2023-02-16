Китай покупает российскую нефть со скидками — Reuters Сегодня 03:36 — Энергетика

Крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие компании PetroChina и Sinopec возобновляют импорт российской нефти со скидками по сниженным ценам после короткой паузы в конце 2022 года, как раз перед началом нефтяного эмбарго Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Отмечается, что государственные нефтепереработчики Китая получили от своих штаб-квартир разрешение покупать российскую нефть у торговых компаний с большими скидками, что резко снизит издержки и повысит маржу переработки.

Разрешение появилось именно тогда, когда в Китае, втором потребителе нефти в мире, возрождается спрос на транспортное топливо после отмены политики нулевого распространения COVID-19.

По информации источников, PetroChina получит около 1,5 миллиона баррелей сырой нефти марки Urals в конце этого месяца из танкеров Aframax NS Arctic и Crudemed на свой нефтеперерабатывающий завод мощностью 200 тысяч баррелей в сутки в Циньчжоу, провинция Гуанси.

В последний раз завод импортировал по 730 тысяч баррелей нефти марки Urals в октябре и ноябре прошлого года, отмечает Reuters.

Unipec, торговое подразделение ведущего азиатского нефтеперерабатывающего завода Sinopec, также намерено возобновить импорт, хотя пока неизвестно, какой объем он закупил и куда он будет доставлен, сообщили пять источников, знакомых с ситуацией.

«Неудивительно, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая покупают российскую нефть в данный момент. Цены на нефть марки Urals значительно ниже верхней границы цены, и дешевое сырье своевременно, поскольку оно увеличит мощность нефтепереработки, когда спрос на нее в Китае вырастет», — сказал один из китайских нефтетрейдеров.

Отгружаемая в марте нефть марки Urals торгуется со скидкой около 13 дол. относительно ICE Brent на условиях поставки с судна, в то время как два месяца назад скидка составляла 7 долларов.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), Китай покроет почти половину роста спроса на нефть в этом году после ослабления ограничений из-за COVID-19, сообщает Reuters.

МЭА прогнозирует рост спроса на нефть на два миллиона баррелей в сутки в 2023 году, при этом Китай составит 900 тыс. баррелей в сутки.

В связи с тем, что авиаперевозки растут по мере того, как пандемия продолжает ослабевать, авиационное топливо должно стать центральным звеном по восстановлению глобального спроса, отмечает агентство.

В то же время МЭА прогнозирует, что поставки из ОПЕК+ сократятся из-за того, что россия находится под давлением санкций.

«Кажется, что мировое предложение нефти будет превышать спрос в первую половину 2023 года, но баланс может быстро измениться до дефицита, поскольку спрос восстановится, а добыча в россии прекратится», — отметили в МЭА.

Reuters отмечает, что прогнозы МЭА немного не соответствуют прогнозу роста на 2,3 миллиона баррелей в сутки в отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая вместе с такими союзниками, как россия, входит в группу ОПЕК+.

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