Китай показал ракету нового поколения для посадки на Луну — Finance.ua

Китай показал ракету нового поколения для посадки на Луну Сегодня 23:49 — Технологии&Авто

Китай показал ракету нового поколения для посадки на Луну

Власти Китая продемонстрировали модель пилотируемой ракеты следующего поколения, предназначенной для посадки на Луну, на одной из выставочных площадок 14-й Китайской международной авиационно-космической выставки Airshow China 2022, которая проходит в городе Чжухай.

Об этом сообщает Синьхуа.

Взлетная масса ракеты под названием «Чанчжэн-9» составляет 2,1 тыс. тонн, ее длина — 90 метров. Она может поднимать 27 тонн полезной нагрузки на окололунную орбиту и 70 тонн полезной нагрузки на околоземную орбиту.

Ожидается, что первая пилотируемая миссия, которая будет осуществлена с помощью этой ракеты, состоится в 2027 году.

Кроме пилотируемой ракеты, на авиашоу также показана модель новой ракеты-носителя с большой грузоподъемностью.

Она будет способна доставлять на переходную орбиту Земля-Луна до 50 тонн полезной нагрузки, до 35 тонн на переходную орбиту Марса и 150 тонн на околоземную орбиту.

Эта ракета-носитель находится на стадии разработки, и ее запуск запланирован примерно на 2030 год.

Укрінформ По материалам:

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