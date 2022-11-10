Китай показал ракету нового поколения для посадки на Луну — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай показал ракету нового поколения для посадки на Луну

Технологии&Авто
26
Китай показал ракету нового поколения для посадки на Луну
Китай показал ракету нового поколения для посадки на Луну
Власти Китая продемонстрировали модель пилотируемой ракеты следующего поколения, предназначенной для посадки на Луну, на одной из выставочных площадок 14-й Китайской международной авиационно-космической выставки Airshow China 2022, которая проходит в городе Чжухай.
Об этом сообщает Синьхуа.
Взлетная масса ракеты под названием «Чанчжэн-9» составляет 2,1 тыс. тонн, ее длина — 90 метров. Она может поднимать 27 тонн полезной нагрузки на окололунную орбиту и 70 тонн полезной нагрузки на околоземную орбиту.
Ожидается, что первая пилотируемая миссия, которая будет осуществлена с помощью этой ракеты, состоится в 2027 году.
Кроме пилотируемой ракеты, на авиашоу также показана модель новой ракеты-носителя с большой грузоподъемностью.
Она будет способна доставлять на переходную орбиту Земля-Луна до 50 тонн полезной нагрузки, до 35 тонн на переходную орбиту Марса и 150 тонн на околоземную орбиту.
Эта ракета-носитель находится на стадии разработки, и ее запуск запланирован примерно на 2030 год.
Китай показал ракету нового поколения для посадки на Луну
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.