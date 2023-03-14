Китай открывает границы для туристов и возобновляет выдачу виз после пандемии — Finance.ua

Китай открывает границы для туристов и возобновляет выдачу виз после пандемии Сегодня 19:31 — Мир

Китай открывает границы для туристов и возобновляет выдачу виз после пандемии

Китай в среду 15 марта вновь откроет свои границы для туристов и возобновит выдачу всех виз в среду после трехлетней остановки на время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что все типы виз будут возобновлены. Безвизовый въезд также будет возобновлен в таких местах, как остров Хайнань, а также для въезжающих в Шанхай круизных лайнеров, для которых не требовалась виза еще до пандемии коронавируса.

Иностранцам, имеющим действительные визы, выданные до 28 марта 2020 года, будет соответственно также разрешен въезд в КНР.

Пока не уточняется, будут ли нужны сертификаты о вакцинации или негативные тесты на COVID-19, но спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заявил журналистам, что Китай «оптимизировал меры по дистанционному тестированию людей, приезжающих в Китай из соответствующих стран», разрешив тестирование на антиген перед посадкой вместо тестирования нуклеиновых кислот.

Как пишет AP, Китай является одной из последних крупных стран, открывшей свои границы для туристов. Объявление об открытии границ во вторник было сделано после того, как в феврале было объявлено об «решающей победе» над COVID-19.

Что известно об отмене политики «нулевого COVID» в Китае

Как объявила в Китае Национальная комиссия по здравоохранению, с 8 января COVID-19 был официально понижен до инфекционного заболевания класса В. После почти трех лет закрытых границ Китай вновь станет открытым для тех, кто имеет рабочие, учебные визы и для туристов.

Снятие ограничений по COVID-19 означает, что карантин будет отменен, но прибывающим путешественникам все равно нужно будет пройти ПЦР-тест. Ограничения на ежедневное количество рейсов, разрешенных в Китай, также будут отменены.

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